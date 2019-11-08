البحرية التونسية تنقذ 74 مهاجرًا

أنقذت البحرية التونسية 74 مهاجرا تونسيا في عرض البحر إثر تعطل مركبهم في طريقهم إلى السواحل الإيطالية بطريقة غير شرعية.



وقالت وزارة الدفاع إن المهاجرين التونسيين طلبوا النجدة على بعد 66 كيلومتر من سواحل صفاقس (250 كيلومترا جنوب شرق العاصمة) وقد أبحروا ليل الخميس الجمعة للوصول إلى السواحل الإيطالية.



وهذه أحدث دفعة من المهاجرين الذين يجري إحباط رحلاتهم السرية من قبل البحرية التونسية بشكل يومي.



وتنطلق قوارب المهاجرين من تونس وجنسيات دول إفريقية أخرى من سواحل صفاقس وجزيرة قرقنة المجاورة إلى أقرب نقطة من إيطاليا بسواحل جزيرة صقلية نحو 160 كيلومترا.



وشهدت سواحل هذه المنطقة كارثة إنسانية في يونيو 2018 عندما انقلب مركب مكتظ بالمهاجرين ليلقى أكثر من 80 شخصًا حتفهم في البحر غرقًا.