البوسنة والهرسك تستدعي سفير فرنسا

استدعت البوسنة والهرسك سفير فرنسا اليوم الجمعة، بعد يوم من وصف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للبلاد بأنها قنبلة موقوتة.



وأفاد التليفزيون الإقليمي البوسني "إن وان" أن السفير الفرنسي جيوم روسون التقى برئيس الرئاسة البوسنية الثلاثية، جيليكو كومسيك.



وأكدت وزارة الخارجية الفرنسية أن السفير "طُلب منه زيارة الرئاسة البوسنية اليوم" رغم أنها لم تحدد السبب.



وفي مقابلة، مع مجلة الإيكونوميست البريطانية، وصف ماكرون البوسنة والهرسك بأنها "القضية الأولى" في منطقة البلقان.



وقال ماكرون"القنبلة الموقوتة التي تقع بجوار كرواتيا وتواجه مشكلة عودة الجهاديين هي البوسنة والهرسك".



وفي عام 2015، قدرت دراسة لشركة "صوفان جروب" عدد المقاتلين الجهاديين البوسنيين في سوريا والعراق بـ 300، مقارنة بـ 1700 من فرنسا.