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عن وفاة هيثم أحمد زكي.. محمود سعد: "من حكم موت الفجأة"

الجمعة 08/نوفمبر/2019 - 09:11 م
جريدة الدستور
رباب الأهواني
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علق الإعلامي محمود سعد على وفاة الفنان الراحل هيثم أحمد زكي، قائلا: "لعلها حكمة من حكم موت الفجأة".

وأضاف "سعد " خلال تقديم برنامج "باب الخلق" المذاع عبر فضائية "النهار" لقد تعرضت لفاجعة الموت الفجأة في شقيقي الذي توفي وهو في عمر الـ 48، متابعا: "بعد إفطارنا، خرج من المنزل ولم يعد، وكان ضابط صحته حلوة".

وتابع: "أنا بستعجب، أنا كنت صاحب أحمد زكي وحضرت رحيله، وحضرت رحيل ابنه هيثم أيضا، وكذلك قصة أسامة أنور عكاشة الذي توفي ومن ثم توفي بعده بعامين ابنه هشام أنور عكاشة".
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