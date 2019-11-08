عن وفاة هيثم أحمد زكي.. محمود سعد: "من حكم موت الفجأة"
الجمعة 08/نوفمبر/2019 - 09:11 م
رباب الأهوانيطباعة
علق الإعلامي محمود سعد على وفاة الفنان الراحل هيثم أحمد زكي، قائلا: "لعلها حكمة من حكم موت الفجأة".
وأضاف "سعد " خلال تقديم برنامج "باب الخلق" المذاع عبر فضائية "النهار" لقد تعرضت لفاجعة الموت الفجأة في شقيقي الذي توفي وهو في عمر الـ 48، متابعا: "بعد إفطارنا، خرج من المنزل ولم يعد، وكان ضابط صحته حلوة".
وتابع: "أنا بستعجب، أنا كنت صاحب أحمد زكي وحضرت رحيله، وحضرت رحيل ابنه هيثم أيضا، وكذلك قصة أسامة أنور عكاشة الذي توفي ومن ثم توفي بعده بعامين ابنه هشام أنور عكاشة".
وأضاف "سعد " خلال تقديم برنامج "باب الخلق" المذاع عبر فضائية "النهار" لقد تعرضت لفاجعة الموت الفجأة في شقيقي الذي توفي وهو في عمر الـ 48، متابعا: "بعد إفطارنا، خرج من المنزل ولم يعد، وكان ضابط صحته حلوة".
وتابع: "أنا بستعجب، أنا كنت صاحب أحمد زكي وحضرت رحيله، وحضرت رحيل ابنه هيثم أيضا، وكذلك قصة أسامة أنور عكاشة الذي توفي ومن ثم توفي بعده بعامين ابنه هشام أنور عكاشة".