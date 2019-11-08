عن وفاة هيثم أحمد زكي.. محمود سعد: "من حكم موت الفجأة"

علق الإعلامي محمود سعد على وفاة الفنان الراحل هيثم أحمد زكي، قائلا: "لعلها حكمة من حكم موت الفجأة".



وأضاف "سعد " خلال تقديم برنامج "باب الخلق" المذاع عبر فضائية "النهار" لقد تعرضت لفاجعة الموت الفجأة في شقيقي الذي توفي وهو في عمر الـ 48، متابعا: "بعد إفطارنا، خرج من المنزل ولم يعد، وكان ضابط صحته حلوة".



وتابع: "أنا بستعجب، أنا كنت صاحب أحمد زكي وحضرت رحيله، وحضرت رحيل ابنه هيثم أيضا، وكذلك قصة أسامة أنور عكاشة الذي توفي ومن ثم توفي بعده بعامين ابنه هشام أنور عكاشة".