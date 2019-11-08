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تقارير ومتابعات

خطوة جديدة على طريق التميز.. "تذكرتى" تواصل النجاح فى بطولة أمم إفريقيا 23 عامًا

الجمعة 08/نوفمبر/2019 - 09:05 م
جريدة الدستور
محمود عرفات
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بعد النجاح الكبير الذي حققته تجربة "تذكرتي" في تنظيم كأس أمم إفريقيا 2019، طبقت شركة بريزنتيشن، نفس التجربة من جديد في بطولة أمم إفريقيا تحت 23 سنة، التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 8 حتى 22 نوفمبر.

وتحجز تذاكر البطولة عبر شركة تذكرتي التي أدارت عملية حجز وتوزيع تذاكر الجماهير خلال أمم إفريقيا للكبار من خلال الحجز المسبق واستخراج بطاقة الهوية "ID".

واليوم مع انطلاق البطولة، أثبت حفل افتتاح بطول أمم إفريقيا تحت 23 عاما، من جديد النجاح الكبير الذى حققته شركة تذكرتي، باعتبارها تقدم أفضل الأنظمة في حجز وتوزيع تذاكر الجماهير.

وتضم بطولة أمم إفريقيا في النسخة الحالية أقوى فرق القارة مقسمة إلى مجموعتين، حيث يقع منتخبنا الوطني فى المجموعة الأولى مع مالي والكاميرون وغانا.

ويستضيف استاد القاهرة مباريات المجموعة الأولى، بينما يستضيف استاد السلام مباريات المجموعة الثانية التى تضم كلا من نيجيريا وزامبيا وكوت ديفوار وجنوب إفريقيا.
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