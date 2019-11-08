محمود سعد عن إحسان عبدالقدوس: كاتب البهجة وصاحب الوجه البشوش

تحدث الإعلامي محمود سعد عن الكاتب والروائي المصري إحسان عبدالقدوس، قائلًا: "إن إحسان عبدالقدوس هو كاتب البهجة وصاحب الوجه البشوش خفيف الظل ورقيق الأدب".



وأضاف "سعد" خلال تقديم برنامج "باب الخلق" المذاع عبر فضائية "النهار": "أن إحسان عبدالقدوس حمل كل التناقضات وهو طفل؛ حيث نشأ في منزل تحكمه الشدة وأم تملأ الدنيا صخبا وثقافة وسياسة وهي السيدة روزاليوسف".



وتابع: "كان والده فنانا، وجده رجلا حازما وشديدا وعمته سيدة شديدة"، مشيرًا إلى أن ابنة عمه عندما كانت تُخطئ، كان عمه يأمره بأن يضربها بالعصا.



وأكمل: "ثم خرج إحسان ليحرر المرأة بفكر راقٍ ومتطور وصنع أفلام لا يضاهيه في عددها إلا نجيب محفوظ".