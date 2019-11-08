محافظ أسوان يشهد الاحتفال بالمولد النبوى الشريف (صور)

شهد محافظ أسوان، احتفال مديرية الأوقاف بذكرى المولد النبوى الشريف بمسجد الحاج حسن، بحضور اللواء عماد يوسف السكرتير العام المساعد للمحافظة والقيادات العسكرية والأمنية والتنفيذية والدينية، وأهالى المحافظة.



وعقب ذلك توجه المحافظ أسوان إلى موقع احتفالات الطرق الصوفية بمنطقة أرض المعارض، وحرص بالمرور على سرادقات مختلف الطرق لتقديم التهنئة للمشايخ والمريدين والمترددين من أهالى أسوان والمحافظات المجاورة لها بهذه المناسبة الجليلة.



كان في استقباله الشيخ أشرف أمين سعد الدين شيخ مشيخة الطرق الصوفية، حيث أكد أبناء الطرق الصوفية على وقوفهم صفًا واحدًا خلف القيادة السياسية لتبقى مصر دائمًا واحة للأمن والأمن والاستقرار والتنمية.



وشملت فعاليات الاحتفال بالمولد النبوى الشريف داخل أروقة مسجد الحاج حسن الاستهلال بتلاوة لآيات الذكر الحكيم لفضيلة الشيخ الشاذلى طلحة، أعقبها كلمة لفضيلة الشيخ يوسف مصطفى مدير الدعوة بالمديرية والتى أكد فيها على أن ميلاد رسولنا الكريم كان مصدر الخير والنماء للبشرية كلها بمختلف فئاتهم وأطيافهم حيث اختاره المولى عز وجل ليكون رحمة للعالمين وبعثه بدين ورسالة عالمية تتسع للجميع وترسى مبادئ الحق والعدل والمحبة والتسامح فى كافة ربوع المعمورة.



وأشار إلى أهمية إحياء ذكرى المولد النبوى الشريف من خلال الاقتداء بسنته والسمو بمبادئ وتعاليم الدين السمحة، حيث جاء المصطفى ليأمر بالتسامح واليسر والإخلاص فى العمل ليكون منهاجًا للبشرية جمعاء، ولهذا فالحديث فى سيرة الحبيب محمد (ص) تطرب له الأذان وتتنزل الرحمات بسيرته العطرة، وابتهل الشيخ يوسف مصطفى بالدعاء بأن يحفظ الله عز وجل مصرنا الغالية وولاة أمرنا وقادتنا لما فيه خير البلاد والعباد، ليعقب ذلك إلقاء الشيخ الشاذلى طلحة لمجموعة من التواشيح والمدائح فى حب المصطفى محمد ( ص ).



وقدم محافظ أسوان، التهنئة لأهالى أسوان بمناسبة هذه الذكرى الطيبة، مؤكدًا أن الاحتفال بميلاد سيدنا محمد هو احتفال بالعظمة الإنسانية فى أعلى مقاماتها وتجلياتها، فقد كان رسولنا الكريم عظيمًا فى مولده وحياته وعظيما فى سياسته وإدارته مما ساهم فى بلوغ رسالة الإصلاح والدعوة الإسلامية لأهدافها السامية والتى قامت على العلم والحوار العقلى والموضوعى والتقارب والتسامح والعفو وليس التصادم والتناحر والعنف بين الأفكار والثقافات والحضارات البشرية.



كما أشاد المحافظ بالدور الوطنى لأبناء الطرق الصوفية على تنظيم الاحتفالات المتواصلة على مدار الأيام الماضية لإحياء ذكرى مولد المصطفى صلى الله عليه وسلم، وأثنى المحافظ أيضًا على الدور الذى يقوم به شباب جمعية الهلال الأحمر، وشباب الكشافة فى تقديم الإسعافات الأولية لأى حالات طارئة وتنظيم حركة دخول وخروج المترددين على سرادقات الاحتفال لتساهم كل هذه الأعمال فى نجاح الفعاليات المختلفة للاحتفال بالمولد النبوى الشريف على أكمل وجه.