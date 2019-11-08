غدًا.. محمد ثروت يُحيى احتفال أوبرا الإسكندرية بالمولد النبوى

تنظم دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدي صابر، غدًا السبت، حفلاً يحييه الفنان محمد ثروت على مسرح "سيد درويش" بالإسكندرية، وذلك ضمن فعاليات الدورة الـ28 من مهرجان الموسيقى العربية.



يقام الحفل تحت عنوان "الليلة المحمدية" بمناسبة الاحتفال بالمولد النبوي الشريف، ويتضمن البرنامج باقة من الأعمال الدينية التى تميز بها محمد ثروت منها "صلوا عليه لتسعدوا" و"الهادي نبينا" و"يا رسول الله يا سيدنا" و"روضة الهادى" و"لأجل النبى".



يشارك في الحفل فرقة الإنشاد الدينى بقيادة المايسترو علاء عبد السلام.