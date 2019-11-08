وفاة المخرج أحمد خضر عن عمر 74 عامًا

أعلن الفنان عزوز عادل عضو مجلس نقابة المهن التمثيلية، على صفحته بـ"فيس بوك" وفاة المخرج أحمد خضر عن عمر ناهز 74 عاما.



ونعت نقابة المهن التمثيلية المخرج الراحل، موضحة أن العزاء سيقام يوم الأحد بمسجد الحامدية الشاذلية عقب صلاة المغرب.



أحمد خضر مخرج سينمائي وتليفزيوني حصل على ليسانس الحقوق في جامعة القاهرة، وعمل مخرجا لفترة طويلة في التليفزيون المصري بالبرامج ثم الأفلام التسجيلية، وله من المسلسلات الناجحة الكثير مثل مسلسل (جواري وقصور) و(قلب الدنيا)، وقد عرض فيلمه التليفزيوني (الهانم بالنيابة عن مين) بدور العرض السينمائية عام 1988.