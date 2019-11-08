محافظ بورسعيد يشهد احتفالية الأوقاف بالمولد النبوي الشريف (صور)

شهد محافظ بورسعيد، مساء اليوم، الاحتفال الذى نظمته مديرية الأوقاف بذكرى المولد النبوى الشريف بالمسجد العباسى.



وذلك بحضور الدكتور محمد هاني غنيم نائب محافظ بورسعيد والمهندس كامل أبو زهرة السكرتير العام للمحافظة، واللواء حسام بدرة مساعد مدير الأمن، والدكتور صفوت نظير وكيل وزارة الأوقاف، ولفيف من الأجهزة التنفيذية والأمنية والدينية بالمحافظة.



بدأت الاحتفالية بآيات من الذكر الحكيم للقارئ أحمد مسعود أبو خطوة وكلمة الشيخ صفوت نظير وكيل وزارة الأوقاف حول الذكرى العطرة لمولد نبي الرحمة والدروس المستفادة من تلك المناسبة وأهمية الاقتداء بالرسول الكريم، ثم كلمة الأزهر الشريف للشيخ محمد المندوه واختتمت بكلمة الشيخ محمد مصطفى.



من جانبه؛ قدم محافظ بورسعيد التهنئة لأبناء المحافظة بمناسبة المولد النبوى الشريف، مؤكدا على ضرورة التكاتف والعمل بروح الفريق الواحد، وتطبيق سيرة النبي محمد عليه الصلاة والسلام فى حياتنا اليومية وفى جميع أعمالنا، وضرورة بذل المزيد من الجهد والعمل والإنتاج من أجل دفع عجلة التنمية إلى الأمام.