مقتل 23 محتجا وإصابة 1077 آخرين خلال 5 أيام بالعراق

كشفت المفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق، اليوم الجمعة، عن مقتل 23 محتجا وإصابة 1077 آخرين بجروح مختلفة خلال الأيام الخمسة الماضية.



وذكرت المفوضية في بيان صحفي، أن "المصابين من المحتجين والقوات الأمنية العراقية، وغادر أغلبهم المستشفى بعد تلقيهم العلاج".



وأضافت أنه تم "إطلاق سراح 201 متظاهر، منهم 170 في بغداد وكربلاء والبصرة وذي قار".



وأشارت إلى أن هذه "الحصيلة كانت للفترة من الثالث حتى السابع من نوفمبر الحالي".