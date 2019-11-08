تنديد أمريكي بجرائم حرب تركيا في شمال سوريا (تقرير)

عرضت فضائية "مداد نيوز" السعودية، تقريرًا يسلط الضوء على التنديد الأمريكي بجرائم تركيا في سوريا.

وأشارالتقرير، إلى أن مسؤولًا أمريكيًا كبيرًا وجه انتقادًا إلى إدارة ترامب، بسبب عدم بذلها جهودًا كافية لمنع هجوم تركيا في سوريا.

ولفت التقرير، إلى أن نائب المبعوث الأمريكي الخاص إلى التحالف ضد تنظيم "داعش" انتقد الجهود التركية لتنفيذ "التطهير العرقي" في الشمال السوري، وأكد أن تركيا والفصائل التي تدعمها ارتكبوا جرائم حرب ضد الأكراد وسكان مناطق الشمال السوري.

كما وجه المسؤول الأمريكي اللوم لإدارة ترامب بسبب عدم التصدي عسكريا أو وقف الجرائم التركية بحق المدنيين.

يشار إلى أن العدوان التركي على شمال سوريا تسبب في تهجير نحو 200 ألف مدني وسقوط مئات الضحايا من المدنيين السوريين كما تم تسجيل عمليات تصفية وإعدامات ميدانية للناشطين الأكراد