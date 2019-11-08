قرار أوروبي بإنهاء تمويل الوقود الأحفوري

أعلن وزراء مالية دول الاتحاد الأوروبي في بيان مشترك اليوم الجمعة، أنه ينبغي للتكتل أن ينهي بشكل تدريجيا تمويلاته لمشاريع النفط والغاز والفحم في تحرك قد يؤذن بتحول رئيسي في مساعي الاتحاد لمكافحة تغير المناخ.



وبحسب وكالة (رويترز)، فأن هذه هي المرة الأولى التي يساند فيها وزراء مالية الاتحاد إعلانًا يحث على نهاية لتمويل الوقود الأحفوري كليا بعد أن اقتصرت دعوتهم في السابق على نهاية لتمويل محطات الكهرباء التي تعمل بالفحم.



ويؤدي ذلك إلى وقف تمويلات بعدة مليارات من اليوروات لمشاريع للوقود الأحفوري من بنك الاستثمار الأوروبي، الذراع المالي للاتحاد الأوروبي.



يشار إلى بنك الاستثمار قدم العام الماضي حوالي ملياري يورو (2.1 مليار دولار) لتمويل مشاريع للوقود الأحفوري. وتظهر بيانات البنك أنه منذ عام 2013 بلغ مثل هذا التمويل 13.4 مليار يورو.



والإعلان السياسي الذي أصدره الوزراء يجب أن يدعمه قرار رسمي من بنك الاستثمار الأوروبي الذي يتألف من ممثلين للدول الثماني والعشرين الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.