إصابة سيدة فى انهيار منزل ببنى سويف

أصيبت سيدة، منذ قليل، في حادث انهيار منزل مكون من طابقين من الطوب اللبن بشارع الشيخ طعمه بدرب العيد بمدينة بنى سويف، وتم نقلها إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم.



وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وقوات الحماية المدنية وسيارات الإسعاف ورجال الوحدة المحلية لمدينة بنى سويف إلى محل الواقعة لرفع الأنقاض وتيسير حركة المرور بالمنطقة، وتم نقل المصابة إلى المستشفى وتدعى "شيماء.ف.ح" 30 سنة، مصابًا بكسر بالذراع الأيمن وجروح وكدمات متفرقة بالجسم إلى مستشفى بني سويف العام.



وأكد مصدر مسئول أن المنزل صادر بحقه قرار منشآت آيلة للسقوط ولا يوجد به أحد من السكان وأن السيدة المصابة تصادف مرورها من أمام المنزل.