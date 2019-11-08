"معركة جنيف".. كيف استعدت الدولة للمراجعة الشاملة لحقوق الإنسان؟

تستعد مصر للمراجعة الدورية الشاملة لملف حقوق الإنسان أمام مجلس حقوق الإنسان فى الأمم المتحدة، الأربعاء المقبل، التى تستعرض خلالها إنجازاتها فى هذا الملف، وما نفذته من توصيات قدمها المجلس الدولى العام الماضى.

وتستعرض المنظمات الحقوقية المصرية، خلال المراجعة، إنجازات الدولة المصرية فى عدة مجالات، أبرزها التوسع فى برامج الحماية الاجتماعية، وتمكين المرأة على مستوى الممارسة السياسية أو تحقيق الحماية الأسرية، إلى جانب تسليط الضوء على رعاية المهمشين وذوى الإعاقة، وإصدار التشريعات التى تضمن منح المزيد من الحقوق للفئات الأضعف فى المجتمع.

«الدستور» ترصد فى السطور التالية آخر استعدادات المنظمات الحقوقية المصرية المشاركة فى المراجعة الدورية بجنيف، التى جهزت تقارير وافية للرد على الملاحظات التى أبداها المجلس فى السابق، وعلى رأسها تفنيد الادعاءات والمعلومات المغلوطة حول تقييد حرية التظاهر، والاختفاء القسرى لبعض النشطاء السياسيين، والتوسع فى إصدار أحكام الإعدام الجماعية.