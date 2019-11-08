العربية لحقوق الإنسان: تقدم كبير على مستوى برامج الحماية الاجتماعية

قال علاء شلبى، رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان، إن الدولة المصرية حققت تقدمًا ملموسًا على مستوى تنفيذ توصيات المجلس الدولى لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، وأبرزها ما يتعلق بحرية إنشاء الجمعيات والنقابات، وإصدار قانون حقوق ذوى الإعاقة، وغيرها من القوانين، التى تدعم حقوق الإنسان والمرأة، كذلك التوسع فى برامج الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر فقرًا.



علاء عابد: البرلمان أعد تقريرًا وافيًا بالإنجازات

وقال النائب علاء عابد، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن اللجنة أعدت تقريرًا وافيًا عن حالة حقوق الإنسان فى مصر، قبيل المراجعة الدورية الشاملة.



وأضاف «عابد» أن هناك دولًا تستضيف منظمات حقوقية مشبوهة تسعى لتشويه صورة مصر دوليًا عبر تسليط الضوء على ملف حقوق الإنسان فى مصر وكتابة تقارير مفبركة تسىء لمصر. وأوضح أن التقرير الذى أعدته اللجنة تضمن الإشارة لما تحقق من إنجازات على المستويين التشريعى أو الاجتماعى.