"القومى لحقوق الإنسان": نفذنا 70% من التوصيات المطلوبة

قال حافظ أبوسعدة، عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، إن مصر استجابت لعدد كبير من التوصيات، التى تلقتها خلال الاجتماعات السابقة للمجلس الدولى لحقوق الإنسان.

وأوضح «أبوسعدة» أن مصر تلقت ٣٠٠ توصية من ١٢١ دولة، ونفذت ما يتخطى نسبة الـ٧٠ ٪ منها.



وأضاف عضو «القومى لحقوق الإنسان»: «تعديلات قانون الجمعيات الأهلية من أبرز الإنجازات فيما يتعلق بالاستجابة للتوصيات، وكذلك ملف تمكين المرأة ومواجهة العنف الذى يستهدفها، فإصدار عدد من التشريعات فى هذا الإطار كان من ضمن التوصيات التى تم تنفيذها، وكذلك التعديلات الدستورية التى خصصت نسبة كبيرة لحواء فى المجالس النيابية».