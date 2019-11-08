أهالي الطالبة شهد: ننتظر تقرير الطب الشرعي حول سبب الوفاة

قال أحمد ممدوح، أحد أقارب الطالبة شهد أحمد، إن الطب الشرعي لم يصل إلى مشرحة زينهم، ولم يتم تحديد سبب الوفاة حتى الآن، مضيفا "اللي شافوا الجثمان بيقولوا السبب هو الغرق لكن مفيش ورق رسمي".



وأضاف ممدوح أن المشرحة لم تبلغهم بموعد استلام الجثمان ولا توجد إجراءات لاستخراج أوراق دفنها.



يأتي ذلك وسط تشديدات أمنية مكثفة من رجال الشرطة وتكتم شديد من أهالي الضحية.



يذكر أنه تم انتشال جثمان شهد أحمد، 19 عاما، طالبة بكلية الصيدلة، من ترعة الجيزة اليوم، عقب اختفائها لمدة يومين.