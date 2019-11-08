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أميرة ملش تكتب: ساعة الغفلة

الجمعة 08/نوفمبر/2019 - 07:52 م
جريدة الدستور
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اللهم اكفنا شر ساعة الغفلة.. هذا الدعاء محبب لى دائمًا وقريب إلىّ حد كبير من القلب.. قد يكون لأنى مررت بساعة الغفلة من قبل.. وعِشت أدق التفاصيل المريرة لها وأصبحت أعمل لها ألف حساب.
وفاة النجم الشاب هيثم أحمد زكى جعلتنى أتذكرها وأدركها من جديد وأردد الدعاء مرات ومرات.. هى ساعة تكون فيها لاهيًا فى حياة عادية مستقرة ليست بها أزمات كبيرة، فيها مشاكل ربما ولكنها مشاكل الحياة الطبيعية الاعتيادية المتأقلم معها وتواجهها كل يوم، أو أنك مهتم بشىء ما يأخذ كل تركيزك وتفكيرك ومجهودك، وفى لحظة استثنائية يحدث الحدث الأكبر فى حياتك.. وكأن أحدهم لكمك فى وجهك فجأة ودون مقدمات.. ويكون الحدث أكبر من استيعابك وأقل من صبرك على مشاكل حياتك الأخرى.
مرتبطة ساعة الغفلة بالموت بشكل كبير.. ولكنها ليست دائمًا تعنى الموت، لأن هناك أزمات فى حياة الإنسان عندما تحدث يتمنى فيها أن يدركه الموت قبل وقوعها، ويقول يا ليتنى كنت نسيًا منسيًا، ولكن الموت هو الشىء الأكثر غموضًا فى حياتنا، وعلى الرغم من أنه خلق مع بداية خلق الله للكائنات الحية، ويحدث باستمرار لكل ما يحيط بالشخص، من أناس إلى الحيوانات إلى النباتات، إلا أن الإنسان لم يستطع التأقلم عليه بعد، وكما يقول أديب نوبل نجيب محفوظ فى إحدى رواياته «إن الإنسان يتأثر بالموت لحظة حدوثه للأشخاص حوله، ولكنه يظل يتعامل معه على أنه بعيد عنه»، قد يكون ذلك لأن الموت شىء مبهم غير مفهوم، غيبى خارج حدود العقل والمنطق، لم يستطع أحد تفسيره حتى الآن.. وقد تناول نجيب محفوظ حالات الموت المفاجئ فى العديد من رواياته، وعندما يموت أحد الأشخاص تجد نفسك تسأل هذا السؤال: أين ذهب هذا الكيان؟، الصوت والشخصية واللحم والدم والضحك والبكاء أصبح ساكنًا لا يتحرك، ندرك جميعًا أننا نرجع إلى الله وهو أرحم الراحمين، لكنى هنا أتحدث عن الشىء المادى الملموس، فتجد نفسك فى حيرة كبيرة وتكاد يجن جنونك وأنت تستطيع التفكير فى الموت وتفسير هذه الحالة.
والموت المفاجئ قد يكون راحة للمتوفى، ولكنه عذاب كبير للمحيطين به، لأن المرض يكون دائمًا مقدمة مقبولة إلى حد ما للموت، وأحيانًا أهل المريض وأحبابه يتمنون له الموت حتى يرتاح من الألم والعذاب، لذلك عنصر المفاجأة هنا غير موجود بل آلام الفراق فقط ووجع الحنين، ولكن الصدمة الكبرى فى موت الشخص فجأة دون مرض ودون مقدمات، وهنا كل قسوة الحياة تتجمع فى هذه اللحظة، عندما يموت عزيز عليك بشكل مفاجئ، فتفقد عقلك وتكون المصيبة مصيبتين، مصيبة الموت التى قال عنها الله عز وجل إنها مصيبة ومصيبة أخرى هى المفاجأة.. وقد تأخذ وقتًا طويلًا حتى تستطيع استيعاب ما حدث.. ومن كثرة حدوثه لخصه المصريون فى المثل الشعبى الذى يقول «كيف حال عيانكم؟.. قالوا سليمنا اللى مات».
وهذه المصيبة بعينها هى ساعة الغفلة، وعندما تسمع عن خبر مثل خبر هيثم أحمد زكى، وبعد الحزن والصدمة تسأل هذا السؤال المعتاد: هل الحياة بالفعل تستحق كل هذا الصراع والشقاء والعداء؟
تستحق الأمل والاجتهاد والمحبة، تستحق السعى فى الخير والتسامح والتغاضى عن المنغصات وتجاوز الأزمات، حتى لا تكون صعبة ومريرة، ولكن الشر والأذى والخبث، فهو يمرر عيشة صاحبه أكثر من غيره، لذلك أندهش من هؤلاء الذين لا يستطيعون العيش غير فى صراع، كيف تتحمل قلوبهم وجهازهم العصبى كل هذا؟، الحياة أبسط من ذلك بكثير، والرحيل منها أحيانًا خاطف وسريع وبشكل مفاجئ والنفس البشرية التى يقول سبحانه تعالى إنه خلقها فى كبد، لما تتحمل كل هذا.. والإنسان الشرير أشعر دائمًا بأنه أول شخص يتأثر بشره، هو يؤذى نفسه بالفعل قبل غيره، من الممكن أن يحقق مكاسب ولكنه نفسيًا يكون مشوهًا يشعر بأنه مكروه، وأن من حوله يحقدون عليه ويحتقرونه ويبغضونه. فلا يشعر بالسعادة، بل دائمًا تجده مهمومًا وفى صراع دائم، ولا يشعر بقيمة الأشياء، والموت الخاطف المفاجئ قد يكون عبرة للجميع وخاصة هؤلاء الذين لا يعرفون من الحياة غير الصراعات والمؤامرات.
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