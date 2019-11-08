تشريح جثة الطالبة شهد بعد انتشالها من نيل الوراق

أمرت النيابة العامة بالوراق بتشريح جثة الطالبة شهد أحمد، والتصريح بدفنها عقب صدور تقرير الطب الشرعي.

وكشفت التحريات الأولية عن أن الأجهزة المعنية عثرت على حقيبة ومتعلقات "الهاتف والكارنيهات والأموال" الخاصة بالطالبة أعلى الطريق الدائري بالمنطقة الواقعة أعلى نهر النيل بالوراق، وتم إبلاغ شرطة الإنقاذ النهري.

وعلى الفور تحركت فرق الإنقاذ النهري التى عثرت على جثمانها بمكان قريب من مكان القفز، واستطاعوا انتشالها وكانت ترتدي ملابسها كاملة.



وبحضور والديها تعرفا على جثتها، وقررا أنها تعانى من مرض نفسي، ورجحت التحريات عدم وجود شبهة جنائية فى الوفاة.

