"السكرى" فى فصل الشتاء وكيفية الوقاية منه؟

يُعد مرض السكري من أكثر الأمراض التي تنتشر بين الكثير من الناس، ويمكن الوقاية من خطر الإصابة به خلال فصل الشتاء بعدد من النصائح، وفقًا لما نشره موقع "هيلث لاين" الطبي.



طرق للوقاية من خطر الإصابة بمرض السكري خلال فصل الشتاء،

مع زيادة عدد المصابين بمرض السكرى كل عام، هناك خطوات وتغير في نمط الحياة التي يمكنك اتخاذها للوقاية من هذا المرض اللعين ومنها:



- تناول وجبة الإفطار، ففي دراسة نشرها موقع "ديلي ميل" البريطاني، فقد أثبت الباحثون أن الأشخاص الذين يتناولون وجبة الإفطار أقل عرضة لزيادة الوزن ومشاكل مقاومة الأنسولين.



- تجنب الاكتئاب، حيث أكد عدد من الباحثون أن الاكتئاب من الأمور التى تزيد من خطر الإصابة بمرض السكري.



- تناول الخضراوات والفاكهة من الطرق الفعالة للحماية من خطر الإصابة بمرض السكري، فقد أثبتت الكثير من الدراسات قدرة الفاكهة والخضراوات على الحماية من السكري.



- ممارسة الرياضة خاصة "المشي" من العادات التي يمكن أن تساعد بشكل كبير في الوقاية من خطر الإصابة بالسكري.



دراسة: الشتاء أكثر الفصول التى تزداد فيها الإصابة بالسكري.

فوفقًا لما ذكره موقع "ديلى ميل" البريطانى، فقد أظهرت دراسة جديدة أن مرض السكري من أكثر الأمراض التي تنتشر بشكل كبير في فصل الشتاء.



وأوضح القائمين على الدراسة، أن السبب وراء زيادة نسب الإصابة بالسكري خلال فصل الشتاء، هو نشاط هرمون الجوع بشكل كبير خلال الأيام الباردة.



وجاءت النتائج من خلال مقارنة بين أعداد الزائرين لعيادات السكري خلال فصلي الصيف والشتاء، حيث كشف الباحثون أن أكثر من 60% من المصابين بالسكري كانوا بفصل الشتاء، مقارنة بفصل الصيف.



السكري "القاتل الصامت" عوامل الخطر

يعرف مرض السكرى، بأنه من أكثر الأمراض التى يخشى البعض الإصابة بها، حيث يتسبب بشكل كبير في امتناع المصابين به من تناول أكثر من 90% من الأطعمة.



وخطر حدوث مرض السكري يميل إلى الزيادة مع تقدم العمر، كما أنه السبب الرئيسي للعمى وبتر القدم والساق عند البالغين.



كما أنه من الأمراض التي يمكن أن تصيب الصغار والكبار، فهو ليس حكرًا لكبار السن، فأكثر من 20% من الأطفال مصابون بمرض السكري، وفقًا لما ذكره موقع "الجارديان".