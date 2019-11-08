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محطة تل أبيب

نتنياهو يعين اليمينى "بينيت" وزيرًا لجيش الاحتلال

الجمعة 08/نوفمبر/2019 - 07:33 م
جريدة الدستور
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قال متحدث باسم حزب ليكود، اليمينى الذي يتزعمه رئيس وزراء دولة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الجمعة، إن رئيس الوزراء عيّن رئيس حزب ينتمي لليمين المتطرف وزيرا لجيش الاحتلال في حكومة تصريف الأعمال.

ويخلف نفتالي بينيت، رئيس حزب اليمين الجديد، نتنياهو في منصب وزير دفاع دولة الاحتلال.

وذكر المتحدث باسم ليكود في بيان "سيُطرح التعيين على الحكومة لإقراره في اجتماع مقبل".

وتعاني السياسة الإسرائيلية من جمود بعد جولتي انتخابات غير حاسمتين هذا العام في أبريل وسبتمبر وتساوى حزب أزرق- أبيض، الذي يتزعمه رئيس الأركان السابق بيني جانتس مع حزب ليكود في انتخابات سبتمبر، وواجه الزعيمان صعوبات في تشكيل ائتلاف حاكم.

وشغل بينيت في السابق منصب وزير التعليم في حكومة دولة الاحتلال.

ويؤيد بينيت اتخاذ إجراءات صارمة مع المسلحين الفلسطينيين في غزة، وتطبيق أساليب غير عادية مع إيران، خصم إسرائيل، وجماعة حزب الله اللبنانية المدعومة من طهران.
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