قطار منتدى شباب العالم يصل إلى محطته الثانية فى كوريا الجنوبية

اتجه قطار منتدى شباب العالم إلى محطته الثانية بمدينة سول، عاصمة كوريا الجنوبية، اليوم الجمعة، لعقد ورشة عمل تهتم بآليات تطوير وتنمية المهارات وتعزيز التواصل بين الشباب من مختلف دول العالم، وتمكينهم من المشاركة فى إحداث التغيير وصناعة مستقبل العالم، في إطار جولته الدولية للحوار الفعال بين الشباب برعاية شركات عالمية.



وكانت مدينة هايدلبرج الألمانية قد شهدت أولى الفعاليات الدولية الخاصة بمنتدى شباب العالم فى ٢٦ أكتوبر الماضى، حيث تم استعراض رحلة المنتدى أمام مجموعة من الشباب من جوسبان مختلفة، وأهم المشروعات التى تم إطلاقها مثل منصات منتدى شباب العالم، ومعامل الابتكار والمنطقة الحرة، كما تحدث بعض الشباب المصريين والأجانب عن تجارب مشاركاتهم فى المنتديات السابقة بالاضافة إلى عقد جلسة نقاشية عن دور الشباب فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة.



وتسعى إدارة منتدى شباب العالم إلى أن تكون مشاركات الشباب به متاحة على مدار العام، داخل مصر وخارجها وألا يكون مقتصرا فقط على الفعاليات الكبرى الثانوية، حيث إنه من المقرر أن كل ما سيتم مناقشته وعرضه من أفكار خلال تلك الفعاليات الدولية سيتم عرضها خلال النسخة الثالثة لمنتدى شباب العالم التي ستعقد بمدينة شرم الشيخ خلال الفترة من ١٤ الى ١٧ ديسمبر المقبل بحضور أكثر من ٥ آلاف شاب من جميع دول العالم.