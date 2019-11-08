مصطفى قمر: تفاصيل "حريم كريم 2" قريبًا.. ووفاة طلعت زكريا وراء تأجيله

عاد المطرب مصطفى قمر إلى جمهوره مرة أخرى بطرح ألبومه الجديد «ضحكت ليا»، الذى لاقى نجاحًا جماهيريًا كبيرًا، وذلك بعد غياب دام ٥ سنوات منذ أن قدم آخر ألبوماته «أنا مطمن» فى عام ٢٠١٤، من إنتاج شركة «عالم الفن» بقيادة محسن جابر.



وفى حواره مع «الدستور»، يتحدث «قمر» عن كواليس صناعة الألبوم، وتفاصيل أعماله الغنائية المقبلة، بجانب رأيه فى موسيقى الجيل الحالى، فضلًا عن تفاصيل تقديمه الجزء الثانى من فيلمه الشهير «حريم كريم».



■ بداية.. كيف كانت ردود الأفعال حول ألبومك الجديد «ضحكت ليا»؟

- ردود أفعال الجمهور حول الألبوم «إيجابية جدًا» على قناتى بموقع «يوتيوب»، وبعض أغانيه حققت ملايين المشاهدات فى وقت قصير، وهذا نتاج مجهود كبير جدًا بذلناه لكى يخرج الألبوم بشكل يليق بالجمهور الذى اعتاد أن أقدم له موسيقى مميزة ومختلفة، والحمد لله شعرت بأن الجمهور راضٍ عن الأغنيات بشكل كبير. وأحب هنا أن أوجه الشكر لكل من تعاونت معهم فى الألبوم من ملحنين وشعراء وموزعين، الذين نجحوا فى تأدية دورهم الفنى على أكمل وجه، وهم الشعراء: تامر حسين، وحسن عطية، ومحمد عاطف، وأسامة مصطفى، ونورالدين محمد، وعصام حسنى، والملحنون: محمد يحيى، وتوما، ومحمد النادى، وتامر على، وسامح كريم، وأحمد مدحت العدل، والموزعون: عادل حقى، وتوما، ووسام عبدالمنعم، وأحمد إبراهيم، وطارق حسيب، و«زووم»، ويحيى يوسف.

■ ما أسباب استخدام تقنية الـ«فيديو ليركس» فى أغنيات الألبوم؟

- تقنية الـ«فيديو ليركس» تعنى دمج مجموعة من الصور فى الفيديو الخاص بالأغنية، مع ظهور الكلمات مكتوبة بالتزامن مع غنائها، كما أنى عملت على إظهار ظل الشخصيات الظاهرة فى الفيديو بشكل جديد لم يُقدم من قبل، وهو أمر يساعد على إظهار الألبوم بشكل جديد ومختلف، لذا لاقت الفكرة إعجابًا من الجميع، لدرجة أن هناك من قلدوها بعد ذلك. وأكثر أغنية كانت مرهقة لى فى الألبوم هى «سين من الناس»، لأنى استخدمت فيها تقنية «النيون»، لكنها لاقت إعجابًا كبيرًا.

■ متى ستطرح أغنية «ضحكت ليا» على طريقة الـ«فيديو كليب»؟

- سأطرح «كليب» الأغنية خلال الفترة المقبلة، وسأقدمها بتقنية الـ«فيديو ليركس» أيضًا، ثم يتم تحويلها إلى «فيديو كليب» ستكون فكرته مفاجأة للجمهور. وأحب أن أشير إلى أننى أحب هذه الأغنية جدًا، وهى من كلمات تامر حسين، وألحان محمد يحيى، وتوزيع وسام عبدالمنعم. كما أننى سأطرح أغنية أخرى بعنوان «نستنى خلاص» خلال موسم الشتاء، وهى أغنية هادئة تناسب أجواء الفصل البارد، وأتمنى أن تنال إعجاب الجمهور.

■ لماذا تحرص على وجود فوارق زمنية بين الأغنيات التى تطرحها؟

- الفوارق الزمنية لا تكون كبيرة جدًا، وأحرص عليها ضمن خطتى التسويقية، وهى أمر يناسب العصر حاليًا، لأن فكرة بيع الألبوم على «سى ديهات» أصبحت قديمة، والجديد هو طرح كل أغنية بشكل منفرد ليسمعها الجمهور بتركيز قبل أن أطرح أغنية أخرى، وهى فكرة يطبقها جميع المطربين حاليًا، فسوق الموسيقى أصبحت تعتمد على «الديجيتال».

■ ما رأيك فى منصات الاستماع الإلكترونية؟

- أرفض المنصات التى تحصل على الأغنيات عبر «القرصنة» وتوفرها مجانًا للجمهور، لأن هذا لا يسهم فى استمرار سوق الإنتاج، فمن الطبيعى أن يكون هناك مقابل مادى للفنان وللشركة.

■ هناك من يرون أن تامر حسنى يقلدك.. ما تعليقك؟

- لا أرى أنه يقلدنى بالمعنى السيئ للكلمة، فلو كان يقلد ما كان حقق هذا النجاح. بالتأكيد هناك أمور متشابهة بيننا، لكنه نجح فى ابتكار لون خاص به، وهذا هو الفنان الحقيقى الذى يجدد دماءه طوال الوقت، وأنا أحب تامر حسنى وهو يحبنى، وأحب أعماله الفنية.

■ ما رأيك فى محمد حماقى؟

- محمد حماقى مطرب متميز يقدم فنًا مختلفًا وجيدًا، وأرى أن أغنياته «حلوة» ومشواره الفنى راقٍ، وأعتبره هو و«تامر» مثل إخوتى الصغار، وأعتقد أن فنهما سيستمر لفترة طويلة.

■ كيف ترى أغنيات «المهرجانات»؟

- لست ضد الفن، لكننى ضد الكلمة التى تتعارض مع الأخلاق والمبادئ والقيم التى تربينا عليها، فالسؤال الأهم هو: ما الرسالة التى ستقدمها الأغنية للمستمع من خلال كلماتها؟.. أرى أن كلمات الأغنية لا بد أن تكون مؤثرة بشكل إيجابى على الجمهور، وأؤكد أهمية دور «المصنفات الفنية» فى منع الأغنيات التى تتضمن كلمات خادشة للحياء.

■ ما حقيقة سعيك لتقديم جزء ثانٍ من فيلم «حريم كريم»؟

- هذه حقيقة، وما جعلنى أفكر فى تقديم جزء ثانٍ من الفيلم هو النجاح الذى حققه الجزء الأول عام ٢٠٠٥. والجزء الثانى سيكون مختلفًا ويناسب الفترة التى نعيشها الآن، وبالفعل اتفقت مع المخرج على إدريس، والمؤلفة زينب عزيز، على فكرته، ونعالجها حاليًا لتبدأ مرحلة كتابة السيناريو ثم اختيار أماكن التصوير. وسيشارك فى الجزء الثانى بعض نجوم الجزء الأول، واتفقنا مع جميع الأبطال وجميعهم رحبوا بالمشاركة، لكن ننتظر إتمام الاتفاق مع الشركة المنتجة للإعلان عن تفاصيل العمل ومواعيد تصويره وعرضه للجمهور، وسيكون ذلك فى القريب العاجل. وأحب أن أشير إلى أن الفنان الراحل طلعت زكريا كان من بين العناصر الرئيسية المشاركة فى الجزء الثانى، وحينما علمنا بوفاته شعرنا بحزن شديد وقررنا تأجيل المشروع. الراحل كان من أعمدة الفيلم ومن أهم أسباب نجاحه، فقد كان فنانًا كوميديًا عبقريًا، وستظل أعماله علامات بارزة فى تاريخ السينما.

■ ما حقيقة مشاركة ابنك «تيام» فى الفيلم الجديد؟

- قد يحدث ذلك بنسبة كبيرة، وأحب أن أشير إلى أننى كنت أرفض إشراكه فى أى عمل فنى يخصنى، إلا أنه اعتمد على نفسه وقدم أعمالًا فنية لاقت نجاحًا وقبولًا جماهيرًيا، لذا أعتبر مشاركته لى فى الفيلم ستضيف لى وللعمل.

■ هل ستشارك فى «موسم الرياض» الترفيهى؟

- نعم، سأقدم حفلًا فى السعودية خلال الفترة المقبلة، وأرى أن «موسم الرياض» أمر يدعو للفرحة، لأنه يجمع فنانى العالم العربى فى مهرجان واحد، وهو ما ينبغى تكراره فى جميع البلدان العربية.