الجمعة 08 نوفمبر 2019 الموافق 11 ربيع الأول 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
adsads

فن

مصطفى قمر: تفاصيل "حريم كريم 2" قريبًا.. ووفاة طلعت زكريا وراء تأجيله

الجمعة 08/نوفمبر/2019 - 07:27 م
جريدة الدستور
محمد مجدى
طباعة
عاد المطرب مصطفى قمر إلى جمهوره مرة أخرى بطرح ألبومه الجديد «ضحكت ليا»، الذى لاقى نجاحًا جماهيريًا كبيرًا، وذلك بعد غياب دام ٥ سنوات منذ أن قدم آخر ألبوماته «أنا مطمن» فى عام ٢٠١٤، من إنتاج شركة «عالم الفن» بقيادة محسن جابر.

وفى حواره مع «الدستور»، يتحدث «قمر» عن كواليس صناعة الألبوم، وتفاصيل أعماله الغنائية المقبلة، بجانب رأيه فى موسيقى الجيل الحالى، فضلًا عن تفاصيل تقديمه الجزء الثانى من فيلمه الشهير «حريم كريم».

■ بداية.. كيف كانت ردود الأفعال حول ألبومك الجديد «ضحكت ليا»؟
- ردود أفعال الجمهور حول الألبوم «إيجابية جدًا» على قناتى بموقع «يوتيوب»، وبعض أغانيه حققت ملايين المشاهدات فى وقت قصير، وهذا نتاج مجهود كبير جدًا بذلناه لكى يخرج الألبوم بشكل يليق بالجمهور الذى اعتاد أن أقدم له موسيقى مميزة ومختلفة، والحمد لله شعرت بأن الجمهور راضٍ عن الأغنيات بشكل كبير. وأحب هنا أن أوجه الشكر لكل من تعاونت معهم فى الألبوم من ملحنين وشعراء وموزعين، الذين نجحوا فى تأدية دورهم الفنى على أكمل وجه، وهم الشعراء: تامر حسين، وحسن عطية، ومحمد عاطف، وأسامة مصطفى، ونورالدين محمد، وعصام حسنى، والملحنون: محمد يحيى، وتوما، ومحمد النادى، وتامر على، وسامح كريم، وأحمد مدحت العدل، والموزعون: عادل حقى، وتوما، ووسام عبدالمنعم، وأحمد إبراهيم، وطارق حسيب، و«زووم»، ويحيى يوسف.
■ ما أسباب استخدام تقنية الـ«فيديو ليركس» فى أغنيات الألبوم؟
- تقنية الـ«فيديو ليركس» تعنى دمج مجموعة من الصور فى الفيديو الخاص بالأغنية، مع ظهور الكلمات مكتوبة بالتزامن مع غنائها، كما أنى عملت على إظهار ظل الشخصيات الظاهرة فى الفيديو بشكل جديد لم يُقدم من قبل، وهو أمر يساعد على إظهار الألبوم بشكل جديد ومختلف، لذا لاقت الفكرة إعجابًا من الجميع، لدرجة أن هناك من قلدوها بعد ذلك. وأكثر أغنية كانت مرهقة لى فى الألبوم هى «سين من الناس»، لأنى استخدمت فيها تقنية «النيون»، لكنها لاقت إعجابًا كبيرًا.
■ متى ستطرح أغنية «ضحكت ليا» على طريقة الـ«فيديو كليب»؟
- سأطرح «كليب» الأغنية خلال الفترة المقبلة، وسأقدمها بتقنية الـ«فيديو ليركس» أيضًا، ثم يتم تحويلها إلى «فيديو كليب» ستكون فكرته مفاجأة للجمهور. وأحب أن أشير إلى أننى أحب هذه الأغنية جدًا، وهى من كلمات تامر حسين، وألحان محمد يحيى، وتوزيع وسام عبدالمنعم. كما أننى سأطرح أغنية أخرى بعنوان «نستنى خلاص» خلال موسم الشتاء، وهى أغنية هادئة تناسب أجواء الفصل البارد، وأتمنى أن تنال إعجاب الجمهور.
■ لماذا تحرص على وجود فوارق زمنية بين الأغنيات التى تطرحها؟
- الفوارق الزمنية لا تكون كبيرة جدًا، وأحرص عليها ضمن خطتى التسويقية، وهى أمر يناسب العصر حاليًا، لأن فكرة بيع الألبوم على «سى ديهات» أصبحت قديمة، والجديد هو طرح كل أغنية بشكل منفرد ليسمعها الجمهور بتركيز قبل أن أطرح أغنية أخرى، وهى فكرة يطبقها جميع المطربين حاليًا، فسوق الموسيقى أصبحت تعتمد على «الديجيتال».
■ ما رأيك فى منصات الاستماع الإلكترونية؟
- أرفض المنصات التى تحصل على الأغنيات عبر «القرصنة» وتوفرها مجانًا للجمهور، لأن هذا لا يسهم فى استمرار سوق الإنتاج، فمن الطبيعى أن يكون هناك مقابل مادى للفنان وللشركة.
■ هناك من يرون أن تامر حسنى يقلدك.. ما تعليقك؟
- لا أرى أنه يقلدنى بالمعنى السيئ للكلمة، فلو كان يقلد ما كان حقق هذا النجاح. بالتأكيد هناك أمور متشابهة بيننا، لكنه نجح فى ابتكار لون خاص به، وهذا هو الفنان الحقيقى الذى يجدد دماءه طوال الوقت، وأنا أحب تامر حسنى وهو يحبنى، وأحب أعماله الفنية.
■ ما رأيك فى محمد حماقى؟
- محمد حماقى مطرب متميز يقدم فنًا مختلفًا وجيدًا، وأرى أن أغنياته «حلوة» ومشواره الفنى راقٍ، وأعتبره هو و«تامر» مثل إخوتى الصغار، وأعتقد أن فنهما سيستمر لفترة طويلة.
■ كيف ترى أغنيات «المهرجانات»؟
- لست ضد الفن، لكننى ضد الكلمة التى تتعارض مع الأخلاق والمبادئ والقيم التى تربينا عليها، فالسؤال الأهم هو: ما الرسالة التى ستقدمها الأغنية للمستمع من خلال كلماتها؟.. أرى أن كلمات الأغنية لا بد أن تكون مؤثرة بشكل إيجابى على الجمهور، وأؤكد أهمية دور «المصنفات الفنية» فى منع الأغنيات التى تتضمن كلمات خادشة للحياء.
■ ما حقيقة سعيك لتقديم جزء ثانٍ من فيلم «حريم كريم»؟
- هذه حقيقة، وما جعلنى أفكر فى تقديم جزء ثانٍ من الفيلم هو النجاح الذى حققه الجزء الأول عام ٢٠٠٥. والجزء الثانى سيكون مختلفًا ويناسب الفترة التى نعيشها الآن، وبالفعل اتفقت مع المخرج على إدريس، والمؤلفة زينب عزيز، على فكرته، ونعالجها حاليًا لتبدأ مرحلة كتابة السيناريو ثم اختيار أماكن التصوير. وسيشارك فى الجزء الثانى بعض نجوم الجزء الأول، واتفقنا مع جميع الأبطال وجميعهم رحبوا بالمشاركة، لكن ننتظر إتمام الاتفاق مع الشركة المنتجة للإعلان عن تفاصيل العمل ومواعيد تصويره وعرضه للجمهور، وسيكون ذلك فى القريب العاجل. وأحب أن أشير إلى أن الفنان الراحل طلعت زكريا كان من بين العناصر الرئيسية المشاركة فى الجزء الثانى، وحينما علمنا بوفاته شعرنا بحزن شديد وقررنا تأجيل المشروع. الراحل كان من أعمدة الفيلم ومن أهم أسباب نجاحه، فقد كان فنانًا كوميديًا عبقريًا، وستظل أعماله علامات بارزة فى تاريخ السينما.
■ ما حقيقة مشاركة ابنك «تيام» فى الفيلم الجديد؟
- قد يحدث ذلك بنسبة كبيرة، وأحب أن أشير إلى أننى كنت أرفض إشراكه فى أى عمل فنى يخصنى، إلا أنه اعتمد على نفسه وقدم أعمالًا فنية لاقت نجاحًا وقبولًا جماهيرًيا، لذا أعتبر مشاركته لى فى الفيلم ستضيف لى وللعمل.
■ هل ستشارك فى «موسم الرياض» الترفيهى؟
- نعم، سأقدم حفلًا فى السعودية خلال الفترة المقبلة، وأرى أن «موسم الرياض» أمر يدعو للفرحة، لأنه يجمع فنانى العالم العربى فى مهرجان واحد، وهو ما ينبغى تكراره فى جميع البلدان العربية.
ads

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 22 ساعة

أشرف زكي يوضح تفاصيل نقل جثمان هيثم أحمد زكي من المشرحة للمقابر

منذ حوالي 12 ساعة

إصابة 37 طالبًا في حادث انقلاب أتوبيس رحلات بطريق سفاجا

منذ يومين

وفاة البلياتشو هيثم أحمد زكي

منذ أقل من ساعتين

مصدر بالطب الشرعى: العثور على جثة "شهد" وأسرتها تتعرف عليها

الصور

image description

افتتاح بطولة أمم إفريقيا تحت 23 عامًا

image description

علي الحجار وريهام عبد الحكيم يتألقون في لليله السابعه بمهرجان الموسيقي

image description

تدريب المنتخب الاوليمبي

image description

صور جنازة هيثم أحمد زكى

image description

نجوم الفن يودعون هيثم أحمد زكى (صور)

الأكثر قراءة

التحريات الأولية فى وفاة الطالبة شهد: عدم وجود شبهة جنائية

انتشال جثة فتاة من نيل الجيزة.. ومصادر: ترتدى نفس ملابس «شهد»

مصدر بالطب الشرعى: العثور على جثة "شهد" وأسرتها تتعرف عليها

سر غياب رغدة عن جنازة هيثم أحمد زكي

أيام زمان

"أصدقاء" هيثم أحمد زكي: البشر لا يقتنعون بعذابك إلا حين تموت

«كباريهات» شارع الهرم.. حكايات عن الأيام المجهولة في حياة عمرو دياب

أشهر 3 أغنيات كتبها الشعراء في السجون.. «صواريخ نجم وفؤاد حداد»

المُبتلى.. كيف واجه هيثم أحمد زكي عُقدتي الوحدة و"ابن الفنان"؟

نجم الساعة

لهذا السبب غاب محمد رمضان عن جنازة هيثم أحمد زكى

الصحة

غذاء للحيوانات يعالج مرض السمنة.. تعرف عليه

"الأسبرين" يحمي الشعر من التساقط ويعالج حب الشباب

تخلص من الصداع بدون مسكنات بهذه الطريقة

علاج منزلي يخلصك من أعراض الجيوب الأنفية خلال 3 دقائق

الرئيس نيوز

مصر تبهر العالم مُجددا بحفل أسطوري لافتتاح أمم إفريقيا تحت 23 عاما

المتحدث العسكرى : نواجه الشائعات بنشر الحقائق والمواطن أصبح أكثر وعيا

السيسى يوجه بإنجاز مشروعات الطرق بمصر الجديدة وفق أعلى جودة

السيسى يتفقد الأعمال الإنشائية بمجموعة مشروعات الطرق والكباري بمصر الجديدة

منوعات

افتتاح بطولة أمم إفريقيا تحت 23 عامًا

ارتفاع فرص انقراض البشرية قريبًا

"كاف" يصدر بيانًا حول أسباب فسخ تعاقده مع "لاجاردير"

4 فواكه تسبب الإسهال لا تكثري منها

كشكول

طفلة تشعل "السوشيال ميديا": نفسي أطلع كوافيرة

تعليم القاهرة تقيم ندوة لمواجهة العنف في المدارس بالتعاون مع الداخلية

تعرف علي خطوات التأكد من صحة بيانات المتقدمين للتوظيف في المدارس

بالصور.. تعليم بورسعيد يشارك في الاحتفال بذكرى المولد النبوي

إسلام سياسي

الصوفيون يرفعون شعار "التنمية الاجتماعية" خلال جلسات ملتقي التصوف العالمي

إخواني منشق: الجماعة تمتلك ٣٠٠٠٠٠ مليشيا مسلحة

باحث يكشف ٧ أدلة على عمالة الإخوان للغرب

بعد انهيار داعش.. أين ذهبت أثار سوريا والعراق؟

مقالات الرأي
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ إبراهيم حمروش.. المهتم بالقراءة والتحصيل
د.كريمة الحفناوى
102 عام على مقاومة المشروع الاستعمارى
بسنت حسن
خريف البهجة فى روسيا البيضاء
صفاء النجار
الاحتباس الحرارى.. خطر يهدد الأمن القومى
المزيد

الثقافة

الاثنين.. مناقشة "الملكية الفكرية ومعوقات الإبداع" بمكتبة القاهرة

14 نوفمبر.. مناقشة "المرأة التى نظرت فى المرآة حتى اختفت" بجاليري ضي

غدًا.. عرض "سر السلام" بنادى السينما المستقلة بالهناجر

لوحات فنانى إفريقيا بملتقى الأقصر الدولى بالهناجر

صفحتنا ع الفيس بوك