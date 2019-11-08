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عالم

ميركل وفون دير لاين: يجب ربط دول غرب البلقان بالاتحاد الأوروبى

الجمعة 08/نوفمبر/2019 - 07:18 م
جريدة الدستور
وكالات
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أعرب كل من المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل ورئيسة المفوضية الأوروبية المعينة، ووزيرة الدفاع الألمانية السابقة أورزولا فون دير لاين، اليوم الجمعة، مجددا عن تأييدهما لالتحاق دول غرب البلقان بالاتحاد الأوروبي.

وقالت ميركل، اليوم، على هامش زيارة فون دير لاين لبرلين إن هذا الأمر له أهميته بالنسبة لألبانيا ومقدونيا الشمالية وذلك لأسباب استراتيجية، وأيضا لأسباب تتعلق بالهجرة.

وأدلت فون دير لاين أيضا بتصريحات في الاتجاه ذاته وبحجج مشابهة لما قالته ميركل، حيث قالت إن على الاتحاد الأوروبي أن يربط دول غرب البلقان به من خلال إمكانية إلحاقها بعضويته.

كان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بصفة خاصة عارض مؤخرا بدء المباحثات بشأن التحاق الدولتين بالاتحاد الأوروبي، مشيرا إلى أنه يريد أولا تعديل إجراءات عملية المفاوضات، حيث قال إنه لا بد من توافر إمكانية وقف هذه المباحثات في حال عدم وجود إمكانية للاتفاق.

تتولى ألمانيا خلال النصف الثاني من العام 2020 رئاسة الاتحاد الأوروبي الدورية.
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