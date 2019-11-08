الاثنين.. مناقشة "الملكية الفكرية ومعوقات الإبداع" بمكتبة القاهرة

تقيم مكتبة القاهرة الكبرى، التابعة لقطاع شئون الإنتاج الثقافى برئاسة المخرج خالد جلال، ندوة بعنوان "الملكية الفكرية ومعوقات الإبداع" فى السادسة من مساء يوم الاثنين ١١ نوفمبر الجارى، بمقر المكتبة بالزمالك، بإشراف ياسر عثمان، مدير عام المكتبة.



ضيوف الندوة الدكتور سامي الشريف، وزير الإعلام الأسبق وعميد كلية الإعلام بالجامعة الحديثة للتكنولوجیا والمعلومات، الدكتور حسام لطفي، أستاذ القانون وعميد كلية حقوق بني سويف الأسبق، العميد محمد الحميلي بمباحث المصنفات، ويدير الندوة كل من الإذاعي سعد المطعني، مدير إذاعة القرآن الكريم السابق، والإذاعي أحمد نور، رئيس اتحادي الإعلاميين العرب والمبدعين العرب.



بحضور الدكتور ياسر جاد الله، عميد المعهد القومي للملكية الفكرية، الداعية أسامة قابيل، إمام مسجد الشرطة، أيمن سعد، أمين عام جهاز نقطة الاتصال لشئون حماية حقوق الملكية الفكرية، ولفيف من باحثي الدكتوراه والماجستير في مجال الملكية الفكرية والسادة المهتمين بها.