العراق: الوضع في ميناء "أم قصر" بدأ يعود لطبيعته

أكد قائد شرطة البصرة، الفريق رشيد فليح، اليوم الجمعة، أن الوضع في ميناء "أم قصر" بدأ يعود لطبيعته، فيما كشف عن إصابة 13 فردًا من القوات الأمنية خلال أحداث أمس.



وقال فليح - في بيان أوردته قناة السومرية نيوز الإخبارية- إن "الوضع في ميناء أم قصر، بدأ يعود لطبيعته والقوات الأمنية تحمي التظاهرات السلمية في البصرة".



وأكد قائد شرطة البصرة إصابة 13 من قوات الأمن خلال أحداث ليلة أمس في البصرة.



وكان مصدر أمني أفاد- في وقت سابق اليوم- بأن القوات الأمنية كثفت من إجراءاتها في محافظة البصرة، مشيرًا إلى وجود انتشار أمني واسع، منوها بأن القوات الأمنية قطعت وأغلقت أغلب شوارع البصرة الرئيسية.



وشهدت البصرة، ليلة أمس الخميس، تظاهرات حاشدة أمام مبنى المحافظة تخللها أعمال عنف راح ضحيتها العشرات.