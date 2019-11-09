نصائح لاستغلال الشتاء فى إنقاص الوزن

دائمًا ما يُتهم الشتاء بأنه من الفصول التى يزداد فيها الوزن بشكل كبير، ولكن وفقًا لأخر المقالات المنشورة بموقع "bhf" الطبى، أكد الأطباء أن الاعتقاد السائد خاطئ، ويمكن أن يتم استغلال فصل الشتاء لخسارة المزيد من الدهون.



نصائح لاستغلال الشتاء فى حرق الدهون

قدم اختصاصي التغذية "فيكتوريا تايلور" عدد من النصائح حول كيفية تناول الطعام الصحي خلال أيام الشتاء الباردة، وكيفية استغلاله لإنقاص الوزن الزائد.



ونصح "تايلور" بضرورة التمسك بتناول الخضروات والفاكهة، وذلك للحماية من خطر الإصابة بأمراض الشتاء كالأنفلونزا ونزلات البرد، حيث أنها تزيد من هرمون الجوع، الأمر الذى يدفع إلى الشراهة فى الأكل.



من النصائح التى أشار إليها "تايلور" بضرورة ممارسة رياضة المشى، على الأقل ساعة يوميًا، قبل تناول وجبة الغذاء.



وطالب اختصاصى التغذية بضرورة تجنب تناول الطعام فى غرف النوم، الأمر الذى يزيد بشكل كبير من الشراهة فى الأكل، بالإضافة إلى تناول المزيد من الأطعمة.



دراسة: الشتاء فرصة جيدة لإنقاص الوزن.

وفى دراسة نشرها موقع "ديلى ميل" البريطانى، أكد فيها عدد من الباحثون الألمان، أن الشتاء من الفرص العظيمة لإنقاص الوزن بشكل صحى.



وكشفت الدراسة، من خلال تحليل بعض البيانات للأشخاص فى أكثر من منطقة باردة، أن الدهون تستجيب للحميات الغذائية فى فصل الشتاء بشكل كبير، على غرار فصل الصيف.



وأشار الباحثون، إلى أن الحميات الغذائية فى الشتاء تساعد فى حرق 30% من الدهون الزائدة بالجسم مع المواظبة على ممارسة رياضة المشى.



أفضل الحميات الغذائية لرجيم الشتاء

دائما ما يعاني البعض من زيادة في الوزن خلال فصل الشتاء والذي يسببه على الأرجح الطقس البارد واللجوء إلى تناول الأطعمة خاصة الوجبات السريعة، فهناك العديد من الحميات الغذائية التى يمكن أن تناسب فصل الشتاء.



"الحمية منخفضة الكربوهيدرات"

هى الأكثر انتشارًا بين الكثيرين، وهو عبارة عن نظام غذائى يعتمد على البروتينات بشكل كبير على حساب الكربوهيدرات، يسمى أيضًا "ريجيم المشاهير"، وذلك بسبب إتباع الكثير من المشاهير هذا النوع.



"حمية الكيتو"

من الحميات الغذائية التى انتشرت مؤخرًا، والذى أشار أطباء التغذية بموقع "هيلث لاين"، إليها هى عبارة عن نظام غذائى غنى بالدهون الصحية على حساب الكربوهيدرات.



فقد أكد خبراء التغذية أن الحميات يمكن أن تساهم بشكل كبير فى إنقاص الوزن خلال فترة الشتاء القارص.