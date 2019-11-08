45 مليونًا يواجهون خطر نقص الغذاء والمياه فى دول جنوب إفريقيا

قالت منظمة الإغاثة المسيحية الإنجيلية "وورلد فيجن"، اليوم الجمعة، إن حوالي 45 مليون شخص في جنوب إفريقيا يواجهون خطر نقص الغذاء والمياه بسبب "آثار تغير الأحوال الجوية".



وقال منسق الطوارئ في المنظمة لجنوب إفريقيا، ماكسويل سيبينسانا، في بيان: "هذه الأزمة تكاد تكون غائبة عن الرأي العام خارج إفريقيا، لكن في الواقع، نشهد الآثار المدمرة لتغير الأحوال الجوية".



وأضاف سيبينسانا: "نحتاج إلى دمج التغير المناخي في برامجنا التنموية، وتوقع الأسوأ، ومساعدة المزارعين على أن يكونوا أكثر قدرة على مواجهة الصدمات المناخية، كون العديد من دول جنوب إفريقيا من بين الدول الأكثر تضررا من تغير المناخ".



كما حذر برنامج الأغذية العالمي للأمم المتحدة من أزمة الجوع المتزايدة في 16 دولة بالمنطقة، والتي من المتوقع أن تؤثر على سكان المناطق الريفية والحضرية.



وتقول مارجريت مالو، مديرة برنامج الأغذية العالمي في جنوب إفريقيا، إن بعض المناطق على وشك مواجهة "أسوأ موجة جفاف منذ 35 عاما".



وأوضح برنامج الأغذية العالمي أن الأمطار العادية لم تهطل إلا في أحد المواسم الزراعية الخمسة الأخيرة بجنوب إفريقيا.



وتفاقمت آثار الجفاف المستمر بسبب الأعاصير والفيضانات التي دمرت المحاصيل في العديد من الأماكن.



ويشهد الأمن الغذائي تقلبات شديدة في منطقة شرق إفريقيا.



وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشئون الإنسانية (أوتشا) إن نحو 24 مليون شخص في كينيا والسودان وجنوب السودان وإثيوبيا والصومال لا يوجد لديهم الطعام، بسبب عوامل الجفاف والفيضانات والصراعات المسلحة.