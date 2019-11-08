شاركت بها مصر.. ما هى الدورة العادية للاجئين المنعقدة بالاتحاد الأفريقى؟

ترأس السفير أسامة عبدالخالق، سفير مصر في أديس أبابا ومندوبها الدائم لمصر لدى الاتحاد الإفريقى وفد مصر في الدورة العادية الحالية للجنة الفنية المتخصصة للاجئين والهجرة والنازحين داخليًا.



وفيما يلي أبرز المعلومات الخاصة باللجنة المنعقدة:



- الهدف من الاجتماع هو تقديم العديد من التوصيات والسياسات حول الهجرة واللاجئين والمشردين إلى المجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقى.



- الدورة الحالية هي الثالثة من نوعها حول الهجرة واللاجئين.



- قبل انعقادها على مستوى المندوبين الدائمين، انعقدت اجتماعات اللجنة الفنية على مستوى الخبراء في مقر مفوضية الاتحاد الأفريقى.



- تعد اللجنة أداة قانونية مهمة من شأنها أن تسهم في إدارة الهجرة داخليًا وخارجيًا.



- تبحث اللجنة في دورتها الحالية تنفيذ بروتوكول حرية تنقل الأشخاص في إفريقيا، وجواز السفر الإفريقي، وإنشاء الوكالة الإنسانية الإفريقية التي من المقرر أن تساعد في التنسيق وإدارة الحالات الإنسانية في القارة.



- انعقدت تلك اللجان الفنية وفق المادة 25 من معاهدة أبوجا.