"موسي": نرغب في وجود محفزات لتشجيع المناخ الاستثماري

قال المهندس إبراهيم موسى رئيس شركة ناروبين إحدى شركات الشركة القابضة للصناعات الكيماوية إنه لابد من العمل على وجود محفزات لتشجيع المناخ الاستثماري عبر قرارات جديدة تساهم في تراجع معدل الفائدة للإيداع والاقتراض بحيث تصل إلى 10% من أجل دعم التوسعات الصناعية.



وأضاف موسي في تصريح لـ"الدستور" أن العمل على تراجع سعر الدولار سيساهم في خفض تكلفة الإنتاج للمستلزمات التي يتم استيرادها من الخارج، ما يعمل على تراجع في سعر المنتج وسهولة منافسته سواء في السوق المحلي أو العالمي.



وأشار موسى إلى أن مصر لديها فرصة جيدة للغاية في ظل توجه الدولة الحالي لدعم الصناعة المحلية لزيادة قدرتها على مضاعفة حجم الصادرات والناتج الصناعي المحلي عبر وجود محفزات قوية للتصنيع.