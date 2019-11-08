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محافظات

ورشة عمل للتوعية بحساب تطبيق الحد الأدنى للأجور بالجيزة

الجمعة 08/نوفمبر/2019 - 06:52 م
جريدة الدستور
مصطفى علم الدين
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نظمت محافظة الجيزة بالتعاون مع مديرية المالية، ورشة عمل بعنوان التوعية بكيفية حساب الحد الأدنى للأجور على أساس 2019 تحت رعاية وزارة المالية ومحافظ الجيزة وذلك بديوان عام المحافظة بحضور اللواء علاء بدران السكرتير العام، ومسئولى المديرية المالية بالجيزة.

ويجرى تنظيم الورشة وفقًا لقرارات رئيس مجلس الوزراء رقم 2421 لسنة 2019 بشأن تقرير الحد الأدنى للأجور.

وقال اللواء علاء بدران، السكرتير العام لمحافظة الجيزة، إن الهدف من عقد ورشة العمل هو تنمية مهارات وخبرات المشاركين وتزويدهم بالأسس العلمية والعملية اللازمة لتطبيق الحد الأدنى للأجور بشكل دقيق وعادل فى ضوء سعى الدولة لتخفيف المعاناة عن كاهل الموظفين.

وأضاف أنه تمت دعوة جميع مديرى الموارد البشرية ومسئولى الاستحقاقات بجميع الجهات والمديريات داخل نطاق المحافظة وجميع ممثلى وزارة المالية بالمحافظة لحضور أعمال الورشة.

وأشاد بدران بالتعاون المثمر بين وزارة المالية والمحافظة فى تأهيل العاملين حول حساب الحد الأدنى للأجور.

وقال مسئول المديرية المالية، إنه تم خلال الورشة شرح كيفية تطبيق الحد الأدنى وفقًا للتعليمات الصادرة فى هذا الشأن ولقرارات رئيس مجلس الوزراء رقم 2421 لسنة 2019 والمعدل بالقرار رقم 1627 لسنة 2019 بشأن تقرير الحد الأدنى للأجور للموظفين والعاملين بالدولة والذى تضمن تحديد حد أدنى لكل درجة مالية فى أول يوليو الماضى.

وأضاف أنه تم الرد على كل الاستفسارات والأسئلة الخاصة بطرق التطبيق من الحضور وذلك لإزالة أى معوقات تواجه التطبيق.
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