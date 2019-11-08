وزير الرياضة ينقل تحية السيسى للمشاركين فى افتتاح أمم إفريقيا تحت 23 عامًا

رحب وزير الشباب والرياضة، بالسادة الحضور في حفل افتتاح بطولة كأس أمم إفريقيا تحت 23 عامًا، وفي مقدمتهم أحمد أحمد رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "الكاف".



ونقل الوزير للمشاركين تحية الرئيس عبدالفتاح السيسي وترحيبه بالسادة الحضور، مشيدًا باستضافة مصر لبطولة كأس الأمم الإفريقية المؤهلة لأوليمبياد طوكيو 2020.



وتقام بطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عامًا على أرض مصر خلال الفترة من 8 إلى 22 نوفمبر الجاري، بمشاركة ثمانية منتخبات بواقع أربعة منتخبات في كل مجموعة.



ويتواجد المنتخب الأوليمبي المصري في المجموعة الأولى إلى جانب منتخبات "مالي وغانا والكاميرون"، فيما تضم المجموعة الثانية منتخبات "كوت ديفوار ونيجيريا وزامبيا وجنوب إفريقيا".



وبطولة إفريقيا تحت 23 عامًا، هي المؤهلة لدورة الألعاب الأوليمبية "طوكيو 2020"، حيث يتأهل للأولميبياد مباشرة، المنتخبات أصحاب المراكز الثلاثة الأولى في المسابقة القارية.