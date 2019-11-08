زيادة إنتاج حقل النافورة النفطى الليبى إلى 3801 برميل يوميًا

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط الليبي، اليوم الجمعة، أن شركة الخليج العربي للنفط تمكنت من زيادة القدرة الإنتاجية بحقل النافورة إلى 3801 برميل يوميًا بعد تنفيذ عملية تنشيط للبئر Y-01 بالحقل غير المشترك.



وقالت المؤسسة في بيان نقلته صحيفة الوسط الليبية: إن هذه العملية تأتي ضمن خطتها لزيادة معدلات الإنتاج وتنفيذًا لبرنامج العمل المستهدف ضمن الميزانية الاستثنائية المعتمدة.



وأشارت إلى أن شركة الخليج العربي للنفط نفذت عملية تنشيط للبئر Y-01 بحقل النافورة غير المشترك وهو من ضمن الآبار المستهدفة لزيادة القدرة الإنتاجية بالشركة.



وأوضحت المؤسسة الوطنية للنفط الليبي أن عملية تنشيط البئر المستهدفة التي نفذتها الشركة أسهمت في رفع إنتاج هذا البئر من 200 برميل في اليوم إلى معدل الإنتاج الحالي إلى 3801 برميل في اليوم، أي بزيادة قدرها 3601 برميل في اليوم.