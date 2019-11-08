الجمعة 08 نوفمبر 2019 الموافق 11 ربيع الأول 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
adsads

عالم

المبعوث الأممى لسوريا: اللجنة الدستورية تجتمع بجنيف 25 نوفمبر

الجمعة 08/نوفمبر/2019 - 05:59 م
جريدة الدستور
ا ش ا
طباعة
قال جير بيدرسون مبعوث الأمم المتحدة الخاص لسوريا، اليوم الجمعة، إن لجنة سورية تدعمها المنظمة الدولية ستجتمع بجنيف في نهاية نوفمبر الجاري بعد اجتماعها لأول مرة، سعيًا لمصالحة سياسية لإنهاء الحرب المستعرة منذ أكثر من 8 أعوام.

وقال بيدرسون متحدثًا عن اللجنة الدستورية السورية، وفقا لقناة "العربية" الإخبارية- "اتفق رئيسا الوفدين على الاجتماع هنا مجددًا في غضون 14 يومًا، الجولة المقبلة من المناقشات تبدأ في 25 نوفمبر".
ads

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 22 ساعة

تامر مرسي يعلن تعاقده مع أحمد السقا

منذ يومين

حقيقة تشريح جثمان هيثم أحمد زكى

منذ يوم

تجميد العمل بمسلسل "بابا العرب" إلى أجل غير مسمى

منذ حوالي 5 ساعات

والد أنغام: "أعلم أن ابنتى تستعجل دفنى"

الصور

image description

علي الحجار وريهام عبد الحكيم يتألقون في لليله السابعه بمهرجان الموسيقي

image description

تدريب المنتخب الاوليمبي

image description

صور جنازة هيثم أحمد زكى

image description

نجوم الفن يودعون هيثم أحمد زكى (صور)

image description

صور حفل أنغام فى دار الأوبرا

الأكثر قراءة

انتشال جثة فتاة من نيل الجيزة.. ومصادر: ترتدى نفس ملابس «شهد»

سر غياب رغدة عن جنازة هيثم أحمد زكي

"عثروا على جثته بعد وفاته بـ20 ساعة".. تفاصيل ساعات هيثم زكى الأخيرة

"خد كل حاجة".. سرقة فيلا والدة هالة صدقي للمرة الثامنة (فيديو)

أيام زمان

"أصدقاء" هيثم أحمد زكي: البشر لا يقتنعون بعذابك إلا حين تموت

«كباريهات» شارع الهرم.. حكايات عن الأيام المجهولة في حياة عمرو دياب

أشهر 3 أغنيات كتبها الشعراء في السجون.. «صواريخ نجم وفؤاد حداد»

المُبتلى.. كيف واجه هيثم أحمد زكي عُقدتي الوحدة و"ابن الفنان"؟

نجم الساعة

لهذا السبب غاب محمد رمضان عن جنازة هيثم أحمد زكى

الصحة

غذاء للحيوانات يعالج مرض السمنة.. تعرف عليه

"الأسبرين" يحمي الشعر من التساقط ويعالج حب الشباب

تخلص من الصداع بدون مسكنات بهذه الطريقة

علاج منزلي يخلصك من أعراض الجيوب الأنفية خلال 3 دقائق

الرئيس نيوز

المتحدث العسكرى : نواجه الشائعات بنشر الحقائق والمواطن أصبح أكثر وعيا

السيسى يوجه بإنجاز مشروعات الطرق بمصر الجديدة وفق أعلى جودة

السيسى يتفقد الأعمال الإنشائية بمجموعة مشروعات الطرق والكباري بمصر الجديدة

حبس 3 موظفين بقصر العيني 15 يوما في واقعة إلقاء الزيت

منوعات

ارتفاع فرص انقراض البشرية قريبًا

"كاف" يصدر بيانًا حول أسباب فسخ تعاقده مع "لاجاردير"

4 فواكه تسبب الإسهال لا تكثري منها

علماء يكتشفون طريقة تمنع تكرار النوبات القلبية

كشكول

بالأسماء.. حركة تغييرات في قيادات الإدارات التعليمية بالقليوبية

الأعلى للجامعات: تنسيق إلكترونى للجامعات الخاصة بداية من العام المقبل

ختام الدورة العالمية الـ13 للغسيل الكلوي في جامعة المنصورة

رئيس جامعة سوهاج يتابع إنشاء مركز الدراسات البحرية

إسلام سياسي

باحث يكشف ٧ أدلة على عمالة الإخوان للغرب

بعد انهيار داعش.. أين ذهبت أثار سوريا والعراق؟

الصدام حول الجماعة الإسلامية يتجدد بين محيي عيسى وعبدالماجد.. والأخير"عيسى مبالغ"

دنماركي الجنسية.. من هو الإرهابي المتورط في تفجير الطائرة الروسية بسيناء؟

مقالات الرأي
صفاء النجار
الاحتباس الحرارى.. خطر يهدد الأمن القومى
د. محمد عفيفي
الزمالك.. متغيرات المكان وتحولات التاريخ «2-2»
مدحت بشاى
«ساطع» وسيرته التى ستبقى ساطعة
جمال طه
الحراك العراقى وهزيمة قاسم سليمانى
المزيد

الثقافة

غدًا.. عرض "سر السلام" بنادى السينما المستقلة بالهناجر

لوحات فنانى إفريقيا بملتقى الأقصر الدولى بالهناجر

غدًا.. الاحتفال بالذكرى الـ150 لافتتاح قناة السويس بصالون "ذاكرة الوطن"

"الحادثة" يمثل مصر بمهرجان الأردن المسرحى

صفحتنا ع الفيس بوك