المبعوث الأممى لسوريا: اللجنة الدستورية تجتمع بجنيف 25 نوفمبر

قال جير بيدرسون مبعوث الأمم المتحدة الخاص لسوريا، اليوم الجمعة، إن لجنة سورية تدعمها المنظمة الدولية ستجتمع بجنيف في نهاية نوفمبر الجاري بعد اجتماعها لأول مرة، سعيًا لمصالحة سياسية لإنهاء الحرب المستعرة منذ أكثر من 8 أعوام.



وقال بيدرسون متحدثًا عن اللجنة الدستورية السورية، وفقا لقناة "العربية" الإخبارية- "اتفق رئيسا الوفدين على الاجتماع هنا مجددًا في غضون 14 يومًا، الجولة المقبلة من المناقشات تبدأ في 25 نوفمبر".