روسيا: تقليص إيران التزاماتها فى خطة العمل لا ينتهك نظام منع الانتشار

أعلن نائب مدير قسم شئون عدم الانتشار والحد من التسلح في وزارة الخارجية الروسية، أوليج روجكوف، اليوم الجمعة، أن تقليص إيران الأخير لالتزاماتها في إطار خطة العمل الشاملة المشتركة في تخصيب اليورانيوم في محطة فوردو لا ينتهك نظام منع الانتشار.



وقال المسئول الروسي- اليوم الجمعة- "ما تفعله إيران، يتم في إطار تقليص التزاماتها في إطار خطة العمل الشاملة المشتركة".



وتابع: "من منظور منع الانتشار، فإن ما قامت به إيران، حتى في إطار الأنشطة الأخيرة التي قامت بها ضمن ما يعرف بالمرحلة الرابعة، لا يؤثر على التزاماتها في إطار معاهدة منع انتشار الأسلحة النووية أو اتفاق ضمانات وكالة الطاقة الذرية.



وأضاف: "جميع الأفعال التي تقوم بها إيران تبقى تحت سيطرة الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وسيتواجد المفتشون في المنشآت التي يُستأنف فيها عمل أجهزة الطرد المركزي على الغاز، ليكون كل شيء تحت السيطرة ويمكن التحقق منه".



وفي السياق ذاته، بحث نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابكوف، اليوم الجمعة، مع نائب المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رئيس إدارة الضمانات في الأمانة العامة للوكالة، ماسيمو أبارو، الوضع حول خطة العمل الشاملة المشتركة بشأن البرنامج النووي الإيراني.