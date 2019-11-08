الجمعة 08 نوفمبر 2019 الموافق 11 ربيع الأول 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
adsads

عالم

روسيا: تقليص إيران التزاماتها فى خطة العمل لا ينتهك نظام منع الانتشار

الجمعة 08/نوفمبر/2019 - 05:58 م
جريدة الدستور
ا ش ا
طباعة
أعلن نائب مدير قسم شئون عدم الانتشار والحد من التسلح في وزارة الخارجية الروسية، أوليج روجكوف، اليوم الجمعة، أن تقليص إيران الأخير لالتزاماتها في إطار خطة العمل الشاملة المشتركة في تخصيب اليورانيوم في محطة فوردو لا ينتهك نظام منع الانتشار.

وقال المسئول الروسي- اليوم الجمعة- "ما تفعله إيران، يتم في إطار تقليص التزاماتها في إطار خطة العمل الشاملة المشتركة".

وتابع: "من منظور منع الانتشار، فإن ما قامت به إيران، حتى في إطار الأنشطة الأخيرة التي قامت بها ضمن ما يعرف بالمرحلة الرابعة، لا يؤثر على التزاماتها في إطار معاهدة منع انتشار الأسلحة النووية أو اتفاق ضمانات وكالة الطاقة الذرية.

وأضاف: "جميع الأفعال التي تقوم بها إيران تبقى تحت سيطرة الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وسيتواجد المفتشون في المنشآت التي يُستأنف فيها عمل أجهزة الطرد المركزي على الغاز، ليكون كل شيء تحت السيطرة ويمكن التحقق منه".

وفي السياق ذاته، بحث نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابكوف، اليوم الجمعة، مع نائب المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رئيس إدارة الضمانات في الأمانة العامة للوكالة، ماسيمو أبارو، الوضع حول خطة العمل الشاملة المشتركة بشأن البرنامج النووي الإيراني.
ads

موضوعات متعلقة

منذ يوم

بدء توافد الفنانين لتشييع جنازة هيثم أحمد زكى

منذ أقل من ساعة

انتشال جثة فتاة من نيل الجيزة.. ومصادر: ترتدى نفس ملابس «شهد»

منذ ساعتين و 53 دقيقة

سر غياب رغدة عن جنازة هيثم أحمد زكي

منذ يومين

حقيقة تشريح جثمان هيثم أحمد زكى

الصور

image description

علي الحجار وريهام عبد الحكيم يتألقون في لليله السابعه بمهرجان الموسيقي

image description

تدريب المنتخب الاوليمبي

image description

صور جنازة هيثم أحمد زكى

image description

نجوم الفن يودعون هيثم أحمد زكى (صور)

image description

صور حفل أنغام فى دار الأوبرا

الأكثر قراءة

انتشال جثة فتاة من نيل الجيزة.. ومصادر: ترتدى نفس ملابس «شهد»

سر غياب رغدة عن جنازة هيثم أحمد زكي

"عثروا على جثته بعد وفاته بـ20 ساعة".. تفاصيل ساعات هيثم زكى الأخيرة

"خد كل حاجة".. سرقة فيلا والدة هالة صدقي للمرة الثامنة (فيديو)

أيام زمان

"أصدقاء" هيثم أحمد زكي: البشر لا يقتنعون بعذابك إلا حين تموت

«كباريهات» شارع الهرم.. حكايات عن الأيام المجهولة في حياة عمرو دياب

أشهر 3 أغنيات كتبها الشعراء في السجون.. «صواريخ نجم وفؤاد حداد»

المُبتلى.. كيف واجه هيثم أحمد زكي عُقدتي الوحدة و"ابن الفنان"؟

نجم الساعة

لهذا السبب غاب محمد رمضان عن جنازة هيثم أحمد زكى

الصحة

غذاء للحيوانات يعالج مرض السمنة.. تعرف عليه

"الأسبرين" يحمي الشعر من التساقط ويعالج حب الشباب

تخلص من الصداع بدون مسكنات بهذه الطريقة

علاج منزلي يخلصك من أعراض الجيوب الأنفية خلال 3 دقائق

الرئيس نيوز

المتحدث العسكرى : نواجه الشائعات بنشر الحقائق والمواطن أصبح أكثر وعيا

السيسى يوجه بإنجاز مشروعات الطرق بمصر الجديدة وفق أعلى جودة

السيسى يتفقد الأعمال الإنشائية بمجموعة مشروعات الطرق والكباري بمصر الجديدة

حبس 3 موظفين بقصر العيني 15 يوما في واقعة إلقاء الزيت

منوعات

ارتفاع فرص انقراض البشرية قريبًا

"كاف" يصدر بيانًا حول أسباب فسخ تعاقده مع "لاجاردير"

4 فواكه تسبب الإسهال لا تكثري منها

علماء يكتشفون طريقة تمنع تكرار النوبات القلبية

كشكول

بالأسماء.. حركة تغييرات في قيادات الإدارات التعليمية بالقليوبية

الأعلى للجامعات: تنسيق إلكترونى للجامعات الخاصة بداية من العام المقبل

ختام الدورة العالمية الـ13 للغسيل الكلوي في جامعة المنصورة

رئيس جامعة سوهاج يتابع إنشاء مركز الدراسات البحرية

إسلام سياسي

باحث يكشف ٧ أدلة على عمالة الإخوان للغرب

بعد انهيار داعش.. أين ذهبت أثار سوريا والعراق؟

الصدام حول الجماعة الإسلامية يتجدد بين محيي عيسى وعبدالماجد.. والأخير"عيسى مبالغ"

دنماركي الجنسية.. من هو الإرهابي المتورط في تفجير الطائرة الروسية بسيناء؟

مقالات الرأي
صفاء النجار
الاحتباس الحرارى.. خطر يهدد الأمن القومى
د. محمد عفيفي
الزمالك.. متغيرات المكان وتحولات التاريخ «2-2»
مدحت بشاى
«ساطع» وسيرته التى ستبقى ساطعة
جمال طه
الحراك العراقى وهزيمة قاسم سليمانى
المزيد

الثقافة

غدًا.. عرض "سر السلام" بنادى السينما المستقلة بالهناجر

لوحات فنانى إفريقيا بملتقى الأقصر الدولى بالهناجر

غدًا.. الاحتفال بالذكرى الـ150 لافتتاح قناة السويس بصالون "ذاكرة الوطن"

"الحادثة" يمثل مصر بمهرجان الأردن المسرحى

صفحتنا ع الفيس بوك