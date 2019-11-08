"الأنصارى": المستثمر الصناعى يحتاج إلى تمويل مناسب لزيادة الإنتاج

قال خالد الأنصاري رئيس شركة النصر لصناعة المطروقات إحدي شركات القابضة للصناعات المعدنية، إنه لابد وجود تمويل مناسب للقطاعات الصناعية المحلية للقدرة على التوسعات لزيادة الطاقة الإنتاجية للشركات.



وأضاف الأنصاري في تصريح لـ"الدستور" أن المستثمر الصناعي يحتاج إلى تمويل مناسب لزيادة الطاقة الإنتاجية التي تستهدف زيادة صادراته للسوق العالمي، ما يعمل على زيادة الوارد من العملة الأجنبية.



وأشار الأنصاري إلى ضرورة مراعاة الشركات الحكومية المتعثرة التى تحقق خسائر، قائلًا، إنه لابد من وضع آلية ونظام معين يسمح لها بالقدرة على الحصول على تمويل للعودة إلى عملها بطاقة إنتاجية جيدة تمكنها من المنافسة في السوق المحلي.