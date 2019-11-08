ملكة جمال إيران تواجه خطر القتل والفلبين تمنحها وضعية لاجئ

منحت الفلبين اليوم الجمعة، وضعية اللاجئ لملكة جمال إيرانية تقطعت بها السبل لمدة ثلاثة أسابيع في مطار مانيلا خشية تعرضها للقتل إذا عادت إلى إيران.



واعترفت وزارة العدل بأن بهارة زاري بهاري لاجئة أمس الأول الأربعاء، ولكن لم يتم نشر إشعار الاعتراف لوسائل الإعلام إلا اليوم الجمعة.



وسمح لبهاري بمغادرة مطار مانيلا أمس الخميس، بعد ثلاثة أسابيع من منعها من دخول البلاد في 17 أكتوبر بناءً على طلب من الشرطة الدولية (الإنتربول)، بإلقاء القبض عليها.



وتقدمت بهاري بطلب لجوء لوقف ترحيلها إلى إيران، حيث قالت إنها ستواجه السجن أو حتى الموت. وبقيت في غرفة في مطار نينوي أكينو الدولي في مانيلا أثناء انتظار قرار بشأن طلبها.



وفي إشعار الاعتراف، طُلب من بهاري أن تتوجه إلى مكتب الهجرة حتى يمكن إصدار تأشيرة وشهادة تسجيل لها.



يشار إلى أن بهاري، التي مثلت إيران في مسابقة "ملكة جمال إنتركونتيننتال" التي أقيمت في مانيلا في يناير، تعيش في الفلبين منذ عام 2014، حيث تدرس طب الأسنان.



وقال مكتب الهجرة إن ملكة الجمال البالغة من العمر 31 عاما، مطلوبة في إيران على ذمة قضية اعتداء وضرب، دون الإفصاح عن مزيد من التفاصيل.



ونفت بهاري تلك المزاعم وقالت إن الاتهامات محض كذب وتهدف إلى التضييق عليها، جراء نشاطها السياسي، وتأييدها ودعمها لرضا بهلوي، ولي العهد الإيراني السابق وانتقادها القيادة الحالية.



وقالت إنها ستواجه السجن أو ربما الموت، إذا أُجبرت على العودة إلى إيران.