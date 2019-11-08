تايلاند تفرض حظر التجوال جنوبي البلاد

فرض مجلس وزراء تايلاند حظر التجوال في مناطق واقعة أقصى جنوبي البلاد ينشط بها المسلحون الانفصاليون المتشددون.



وأشارت شبكة (إيه بي سي نيوز) الأمريكية إلى أن التفويض، الذي وقع عليه رئيس الوزراء برايوت تشان أوتشا ونشر اليوم الجمعة، يأتي في أعقاب اعتداءات منسقة وقعت في وقت متأخر من مساء يوم الثلاثاء، الماضي بمحافظة (يالا) التايلاندية أسفرت عن مقتل 15 من أفراد الأمن، معظمهم من متطوعي الدفاع القرويين الملحين بأسلحة خفيفة.



وأوضحت الشبكة الإخبارية أن تفويض فرض حظر التجوال بموجب "قانون الأمن الداخلي" يمنح ما يعرف بـ "قيادة عمليات الأمن الداخلية"- وهي هيئة تنسيق سياسي تابعة للجيش- الحق في فرض حظر تجوال في تسعة مقاطعات خلال الفترة من الأول من شهر ديسمبر المقبل وحتى الـ30 من شهر نوفمبر عام 2020.