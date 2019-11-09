جدول حفلات مهرجان "شتاء الطنطورة" 2019

تستعد السعودية لتنظيم عدة فعاليات غنائية وعروض فنية فى مهرجان "شتاء الطنطورة" لعام 2019، الذى يبدأ في 19 ديسمبر المقبل ويستمر حتى 7 مارس 2020، ويقدم المهرجان عروضا لأشهر المطربين والفنانين فى العالم، أبرزهم الفنان البريطاني كريج دايفيد، والفرقة الغنائية العالمية "إيل ديفو"، بجانب العروض الموسيقية التي تتميز بالنمط الأوبرالي الشهير.



ونستعرض في السطور التالية، جدول العروض والحفلات العالمية:

عروض مسرحية

يتضمن جدول عروض حفلات شتاء الطنطورة 2019، فى السعودية، مجموعة من العروض المسرحية أبرزها عرض "جميل بثينة" وذلك يوم 14 فبراير، والذى سوف تقدمه فرقة كركلا الراقصة، مستوحى من تلرخ العلا.



عروض موسيقية

ينتظر الكثير من الفنانين مهرجان الطنطورة خصيصًا، للاستمتاع بالعروض الموسيقية المختارة بعناية فى المهرجان، حيث أُعلن عمر خيرت عن عدة عروض يوم 27 ديسمبر 2019، وحفل فني لتكريم أعمال الموسيقار العالمي بيتهوفن، يوم 3 يناير، وتكريم الفنان الأوبرالي أندريا بوتشيلي يوم 31 يناير، والفنان ياني يوم 7 فبراير، وإنريكي إيجليسياس يوم 21 فبراير، وليونيل ريتشي يوم 28 فبراير.



أنشطة وفعاليات مختلفة

كما يتضمن فعاليات مهرجان الطنطورة، عدة أنشطة ممتعة مثل مهرجان المناطيد، ورحلات الطائرات الكلاسيكية، ومسابقات السيارات، وسباق الفرسان الشهير على مستوى العالم بأهميته، كما هناك جانب مخصص للأزياء والموضة.



تذاكر حفلات شتاء الطنطورة

يمكن حجز التذاكر وشراءها على موقع المهرجان على الإنترنت، وتتميز بعض التذاكر بحضور الفعاليات الفردية أو المشاركة في فعاليات لمدة يوم واحد أو رحلة خلال رحلة تمتد أيام، كما تتوفر تذاكر ثلاث باقات وهي: الذهبية، والبلاتينية، والماسية، بحسب اختيارك للاستمتاع بقضاء الوقت الذى ترغب به فى شتاء الطنطورة بالسعودية، كما يمكنك زيارة الفعاليات بطريقة أسهل خاصة لعد الإعلان عن تدشين التأشيرات السياحية في المملكة العربية السعودية للزوار، لتمكن المسافرين من تأشيرة لمدة عام كامل، مع إمكانية قضاء 90 يومًا داخل المملكة.