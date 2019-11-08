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محافظات

صحة شمال سيناء: إعفاء 272 مريضًا من رسوم الفحوص الطبية

الجمعة 08/نوفمبر/2019 - 05:30 م
جريدة الدستور
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أعلن الدكتور طارق محمد كامل وكيل وزارة الصحة في شمال سيناء، اليوم الجمعة، إعفاء 272 حالة مرضية (جزئيًا وكليًا) من الرسوم الخاصة بالفحوصات الطبية في مستشفى العريش العام، منها 236 حالة مرضية بشكل جزئي و36 حالة مرضية كليًا خلال شهر أكتوبر الماضي.

وقال وكيل الوزارة -في بيان- إن إدارة الخدمة الاجتماعية الطبية في المديرية ومكاتبها الفرعية في المستشفيات تقوم بمساعدة غير القادرين من المرضى بإعفائهم من قيمة الفحوصات الطبية، وذلك بعد عمل بحث اجتماعى شامل لهم وزيارتهم منزليًا.

بدوره، قال إبراهيم عبدالله مدير عام الخدمة الاجتماعية الطبية بمديرية الصحة، إن الاخصائيين الاجتماعيين يقومون بواجباتهم نحو المرضى غير القادرين لتسهيل الخدمة الطبية لهم، وإن الحالات المعفاة 184 حالة من المترددين على العيادة الخارجية و88 حالة من نزلاء الأقسام الداخلية.
يذكر أنه سبق إعفاء 240 حالة مرضية من رسوم الفحوص الطبية خلال شهر سبتمبر الماضى.. منهم 200 حالة إعفاء جزئي و40 حالة إعفاء كلي، بمستشفى العريش العام.
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