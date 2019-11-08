لوحات فنانى إفريقيا بملتقى الأقصر الدولى بالهناجر

في إطار رئاسة مصر للاتحاد الإفريقي، يفتتح الدكتور فتحي عبدالوهاب، رئيس قطاع صندوق التنمية الثقافية، والفنان خالد جلال، رئيس قطاع الإنتاج الثقافي، معرضًا استعاديًا لأعمال فناني إفريقيا المشاركين في الدورات الحادية عشرة السابقة لملتقى الأقصر الدولي للتصوير، في السابعة مساء يوم الاثنين الموافق 11 نوفمبر الجاري، بقاعة آدم حنين بمركز الهناجر للفنون.



يضم المعرض 31 عملًا فنيًا لـ31 فنانًا من 6 دول إفريقية هي: جنوب إفريقيا، تونس، نيجيريا، المغرب، إثيوبيا، ليبيا، جمهورية السودان، بالإضافة إلى مصر.



ومن المقرر أن يستمر المعرض حتى يوم الخميس الموافق 14 نوفمبر الجاري.