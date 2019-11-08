غدًا.. الاحتفال بالذكرى الـ150 لافتتاح قناة السويس بصالون "ذاكرة الوطن"

في إطار الاحتفال بمرور 150 عامًا على افتتاح قناة السويس، يقيم مركز طلعت حرب الثقافي بالسيدة نفيسة، التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية، في السادسة مساء غد السبت، صالون "ذاكرة الوطن.. مشروع للمستقبل".



يستضيف فيه الدكتور جمال شقرة أستاذ التاريخ بجامعة عين شمس، الدكتور سيد فليفل أستاذ التاريخ وعضو مجلس الشعب، الباحثة هايدي فاروق، حيث يتناول الصالون مراحل إنشاء قناة السويس منذ حفرها والتضحيات التي قدمها عمال مصر خلال أعمال الحفر التي استمرت 10 سنوات، مرورًا بكل البطولات التى شهدتها على أرضها وصولًا للمراحل الحالية من التطوير والمشروعات المقامة على ضفافها، كما يصاحب الصالون عرض مقتطفات عن فن السمسمية.



يعد الصالون ويديره الكاتب والمؤرخ محمد الشافعي.