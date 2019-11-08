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فن

جمعية أميركا للإعلام الخارجي تكرم يسرا في واشنطن

الجمعة 08/نوفمبر/2019 - 05:02 م
جريدة الدستور
حسين الجندي
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كرَّمت جمعية أميركا للإعلام الخارجي (AAM) النجمة الكبيرة يسرا في حفل العشاء السنوي السابع بواشنطن، والذي استهدف تكريم الأفراد الذين تكشف أعمالهم عن التزام قوي بقيم عالمية ومن يقدرون قوة الإعلام في نقل المعلومات والإلهام والتأثير الإيجابي على المجتمع؛ وعلى رأسهم الفنانة يسرا.

ويأتي تكريم AAM لـ يسرا باعتبار أن مسارها المهني يمنح الأمريكيين نموذجًا مختصرًا لتاريخ صناعة الترفيه في مصر؛ دور هذه الصناعة كمحفز للحوار المجتمعي، وصداها المستدام في العالم العربي والقدرة على تناول التابوهات وإبراز الأصوات الساعية إلى إحداث التغيير الإيجابي.

وعن التكريم قال آرون لوبيل مؤسس ورئيس جمعية أميركا للإعلام الخارجي "يسرا أيقونة في الشرق الأوسط وإلهام حقيقي لملايين من معجبيها، سواء من خلال عملها كممثلة على الشاشة أو تفانيها لأجل خدمة مجتمعها وخلق عالم أفضل؛ وتفخر AAM بتكريم الفنانة التي لا مثيل لها يسرا من خلال حفل توزيع جوائزنا السنوي السابع بواشنطن".

وعن تكريمها صرحت يسرا "فخورة بأن أكون ممثلة لبلدي والمجتمع العربي في جائزة بهذه القيمة والأهمية، وسعيدة جدًا بالاحتفاء بأعمالي وتكريمي".

كما هنأها نخبة من أهم الممثلين الأميركيين على جائزتها وتكريمها في تصريحاتهم، من أبرزهم النجم هارفي كيتل محدثًا يسرا "لم أستطع البقاء صامتًا وأحببت أن أهنئكِ على جائزتكِ، فأنا لم أنسَ الانطباع الرائع التي تركتِه لديّ حين قابلتكِ في القاهرة لأول مرة ودعوتِنا للعشاء الذي أعددتِه بنفسكِ لنا.

وعندما سرنا معكِ بشوارع القاهرة، رأينا في معاملات الجميع معكِ انعكاسًا كبيرًا لقدركِ ومكانتكِ في قلوبهم، وهي لا تختلف عن مكانتكِ الرائعة في السينما التي يجب تخليدها مرارًا وتكرارًا.. تهانينا، تستحقين هذه الجائزة وأكثر".

والنجم جون مالكوفيتش مهنئًا "أرسل تحياتي لصديقتي العزيزة والممثلة المصرية العظيمة يسرا والعاملة بجد لتعزيز حقوق المرأة في الشرق الأوسط. يسرا سفيرة رائعة للسينما المصرية، وبالنسبة لمجتمعها المصري فهي ودودة ومتعاونة ومرحة وصاحبة قلب دافئ دائمًا. أنا سعيد جدًا لتسلمك هذه الجائزة وأعتذر لعجزي عن الحضور بسبب انشغالي في التصوير، وأتمنى لك الأفضل في كل ما تفعلينه".

أما فانيسا ويليامز فقالت: "عزيزتي يسرا.. تهانينا على تكريمك الكبير وجائزتكِ التي تسلمتِها الليلة من AAM، أنا سعيدة للغاية بأن تنالِي هذا التقدير في أميركا عن أعمالك ومسيرتك الأيقونية. لقد أبحرت معكِ في الجونة ودبي ورأيت كم الحب والتقدير الذي تلاقيه من جمهورك في مصر والشرق الأوسط من خلال فنك العظيم ودأبك الدائم لدعم حقوق المرأة. فكل ما تفعلينه على الشاشة عبقري ومبهج وهذا ما يجعلك نجمة وإنسانة استثنائية بالنسبة لملايين المعجبين على مدار أربعة عقود؛ أنتِ قدوة لكل نساء الشرق الأوسط، تهانينا الحارة".

وقال جاي فايسبرج من مجلة Variety "أستطيع أن أصف يسرا بأنها ممثلة غير معقولة الموهبة، وأستطيع أن أتحدث عن أدوارها الجميلة المتنوعة في كلاسيكيات السينما المصرية والمسلسلات الرمضانية، وأستطيع أن أتحدث عن دعمها الدائم لزملائها وصناع السينما الجُدد. ولكن ما أحب أن أتحدث عنه حقًا هو مدى شعبيتها، لأنني سافرت بصحبتها عدة مرات ولم أرَ مثلها بين الممثلين في شعبيتها ومحبتها للمجهور وسعيها الدائم لإضفاء الفرحة عليهم. هي تدخل غرفة أو مطعم أو قاعة داخل أي مكان باختلاف الدول؛ المغرب أو أبو ظبي أو مصر، تدخل المكان فتغمر السعادة قلوب الحاضرين وتشرق وجوههم بالابتسامات المُحبة؛ يسرا نجمة استثنائية وجوهرة نادرة".

هذا، بالإضافة لتهاني الفنانين ونجوم المجتمع المصري؛ حيث أعرب المخرج مروان حامد عن سعادته قائلًا: "يسرا من أهم الممثلات في تاريخ السينما المصرية؛ فمشوارها ثري بالتنوع والأدوار المختلفة طيلة مشوارها، وبجانب ذلك فهي إنسانة رائعة تؤدي دورًا إنسانيًا عظيمًا بحياتها، وهذا الجانب الإنساني لا ينفصل أبدًا عن تمثيلها. أنا أحمل لها قدرًا كبيرًا من الحب والتقدير، فهي ساندتني ببدايتي في عمارة يعقوبيان وساندت كثيرين غيري. نحن نتحدث عن ممثلة صادقة وحقيقية وواجهة مشرفة جدًا للسينما المصرية، وكلنا نفتخر بأن نعمل في مجال صناعة يضم شخصية بقيمة وعظمة يسرا".

وقال رجل الأعمال نجيب ساويرس "يسرا بدأت نجمة من البداية؛ فأداؤها مقنع جدًا وتلقائي حتى أنني أظنها تسلمت الراية من النجمة العظيمة سعاد حسني. يسرا من ألمع وأصدق النجمات في صناعة السينما".

وكذلك صرّح رجل الأعمال سميح ساويرس "أعتقد أن يسرا حلّت محل النجمة سعاد حسني بالنسبة للمصريين على مدار سنوات عديدة. ودورها في السينما لا زال مستمر ولا ينقطع أبدًا، فهي واحدة من أهم النماذج في السينما المصرية. وبالنسبة لي هي صديقة عزيزة للغاية منذ زمن طويل، وهذا شيء يشرفني بشكل خاص. وعلى الجانب الإنساني لن تحتاج لكلماتي كي أشيد بدعمها الدائم للجميع".

وهنأتها النجمة شيرين رضا "يسرا أسطورة، أسطورة حية بلا شك. هي إنسانة رائعة وممثلة عظيمة، منذ عملي الأول معها وهي موجودة دائمًا بجانبي، موجودة دائمًا لأجل الجميع. مبروك سيفا، وأتمنى أن أراكِ بأسرع وقت لأهنئكِ بنفسي، مبروك وتستحقين كل خير".

أما المؤلف تامر حبيب فقال "هي بالنسبة لي كل شيء، وأعتقد أن من فوتوا معرفة يسرا قد خسروا كثيرًا في حياتهم؛ هي قصة حب متحركة وطاقة إيجابية عظيمة داخل وخارج مواقع التصوير. هي دائمًا موجودة لأجلنا جميعًا وكلنا ندين لها بذلك، هي واحدة من أكثر خمس شخصيات أحببتها على الإطلاق وأنا فعلًا محظوظ لأنني حظيت بمعرفتها في حياتي".

وكذلك هنأتها المخرجة إيناس الدغيدي "يسرا إنسانة جميلة، ممثلة أثرت السينما العربية والمصرية. وبالمناسبة هي مشهورة جدًا في السينما العالمية كممثلة صف أول في السينما المصرية، هذا غير علاقاتها العظيمة بالممثلين وصناع السينما الأجانب".

وحضر الحفل نخبة كبيرة من الفنانين وصُنَّاع القرار والدبلوماسيين والمجتمعات المبدعة.
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