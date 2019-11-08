الجمعة 08 نوفمبر 2019 الموافق 11 ربيع الأول 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
adsads

مصر

الزراعة: المزرعة السمكية المصرية الجزائرية الأولى إفريقيًا

الجمعة 08/نوفمبر/2019 - 04:53 م
جريدة الدستور
ا ش ا
طباعة
قال وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إن المزرعة السمكية المشتركة بين مصر والجزائر التي تم توقيع اتفاقية إنشائها على هامش معرض الصيد البحري بمدينة وهران، هي الأولى من نوعها إفريقيًا.

وأضاف الوزير أن هذه المزرعة ستقام في ولاية بشار الجزائرية "جنوب غرب" حيث سيقوم الجانب الجزائري بتقديم البنية الأساسية ومقومات التشغيل بالمزرعة، وسيقوم الجانب المصري بإيفاد خبيرين لإدارة المزرعة، مع توفير زريعة الأسماك، والإشراف على العمليات الإنتاجية.

وأشار إلى أن هذه المزرعة هي باكورة التعاون بين مصر والجزائر في مجال الاستزراع السمكي، مضيفًا أن "مصر رائدة في الاستزراع السمكي في المياه العذبة، واتفقنا مع الإخوة في الجزائر على نقل الخبرات المصرية لهم".

وقال إن هذا النموذج سيؤدي حال نجاحه إلى نشره في المناطق المحيطة، وهذا من الأهداف الأساسية للمزرعة، إلى جانب الهدف الإنتاجي للتأكد من نجاح المشروع لتقديم خدمة إنتاجية وإرشادية لمزارعي الأسماك في المناطق المجاورة لإنشاء مزارع مماثلة، مضيفًا أنه يمكن أن تقدم مصر من خلال الخبراء المتواجدين خبرات فنية لإنشاء مزارع مماثلة على نطاق أوسع في جنوب الجزائر.

وتابع:"هذه هي أول مرة من خلال مشروع المزارع الإفريقية بالوزارة، ولدينا حاليا 10 مزارع نموذجية في مختلف دول القارة، ونستهدف مضاعفتها خلال السنتين المقبلتين، وهناك إقبال من الدول الإفريقية على تنفيذ مشاريع مماثلة لنقل الخبرات الزراعية المصرية للدول الإفريقية كل على حسب النشاط الزراعي المناسب لها، لأن كل منطقة تتميز بمميزات جغرافية وبيئية تؤدي إلى إمكانية زراعة محاصيل بعينها، وهو ما سنعمل عليه في الفترة المقبلة، إلى جانب إنشاء مزارع حيوانية".

وكان وزير الزراعة قد وصل يوم الثلاثاء الماضي إلى مدينة وهران الجزائرية (شمال غرب)، للمشاركة في المعرض الدولي للصيد البحري الذي تشارك فيه مصر كضيف شرف الدورة الثامنة "سيبا 2019".
ads

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 20 ساعة

إغلاق شارع الهرم في الاتجاهين 3 أيام

منذ ساعة و 16 دقيقة

سر غياب رغدة عن جنازة هيثم أحمد زكي

منذ أقل من ساعتين

"عثروا على جثته بعد وفاته بـ20 ساعة".. تفاصيل ساعات هيثم زكى الأخيرة

منذ حوالي 21 ساعة

آخر مكالمة لهيثم أحمد زكي قبل رحيله.. فيديو

الصور

image description

علي الحجار وريهام عبد الحكيم يتألقون في لليله السابعه بمهرجان الموسيقي

image description

تدريب المنتخب الاوليمبي

image description

صور جنازة هيثم أحمد زكى

image description

نجوم الفن يودعون هيثم أحمد زكى (صور)

image description

صور حفل أنغام فى دار الأوبرا

الأكثر قراءة

"عثروا على جثته بعد وفاته بـ20 ساعة".. تفاصيل ساعات هيثم زكى الأخيرة

التحفظ على شقة هيثم أحمد زكي لحين ظهور ورثة

إصابة 37 طالبًا في حادث انقلاب أتوبيس رحلات بطريق سفاجا

النيابة تكشف عن مفاجأة فى وفاة هيثم أحمد زكى

أيام زمان

"أصدقاء" هيثم أحمد زكي: البشر لا يقتنعون بعذابك إلا حين تموت

«كباريهات» شارع الهرم.. حكايات عن الأيام المجهولة في حياة عمرو دياب

أشهر 3 أغنيات كتبها الشعراء في السجون.. «صواريخ نجم وفؤاد حداد»

المُبتلى.. كيف واجه هيثم أحمد زكي عُقدتي الوحدة و"ابن الفنان"؟

نجم الساعة

لهذا السبب غاب محمد رمضان عن جنازة هيثم أحمد زكى

الصحة

غذاء للحيوانات يعالج مرض السمنة.. تعرف عليه

"الأسبرين" يحمي الشعر من التساقط ويعالج حب الشباب

تخلص من الصداع بدون مسكنات بهذه الطريقة

علاج منزلي يخلصك من أعراض الجيوب الأنفية خلال 3 دقائق

الرئيس نيوز

حبس 3 موظفين بقصر العيني 15 يوما في واقعة إلقاء الزيت

هيئة الانتخابات التونسية تعلن فوز حزب «حركة النهضة» بالانتخابات التشريعية

صلاح لمنتقديه: لا أهتم بما تقولون

الملك سلمان يلتقى مديرة «سي آي إيه» بعد قضية التجسس على «تويتر»

منوعات

"كاف" يصدر بيانًا حول أسباب فسخ تعاقده مع "لاجاردير"

4 فواكه تسبب الإسهال لا تكثري منها

علماء يكتشفون طريقة تمنع تكرار النوبات القلبية

بالفيديو.. معلومات جديدة عن طائرة النقل الروسية فائقة الثقل

كشكول

رئيس جامعة سوهاج يتابع إنشاء مركز الدراسات البحرية

مصرع طالب صعقا بالكهرباء بملعب كرة خماسي في الدقهلية

ننشر الجدول الزمني للترشح لمنصب رئيس جامعة بورسعيد

نشرة أخبار "كشكول" التعليمية

إسلام سياسي

ننشر التفاصيل الكاملة حول الإرهابي المتورط في تفجير الطائرة الروسية بسيناء

لماذا قرر أردوغان تجنيس عناصرالإخوان بالجنسية التركية؟

خطيب الجامع الأزهر: ذكرى المولد النبوي الشريف هي دعوة للمراجعة ووقفة للتأمل

زعيم المعارضة التركية: أردوغان سلم أراضى لتنظيم داعش الإرهابي - فيديو

مقالات الرأي
د. محمد عفيفي
الزمالك.. متغيرات المكان وتحولات التاريخ «2-2»
مدحت بشاى
«ساطع» وسيرته التى ستبقى ساطعة
جمال طه
الحراك العراقى وهزيمة قاسم سليمانى
ماجد حبته
سد النهضة.. جولة الحسم
المزيد

الثقافة

"الحادثة" يمثل مصر بمهرجان الأردن المسرحى

انطلاق أولى فعاليات قافلة "عيالنا" بالسويس

عرض "الثامنة مساء" يبهر الجمهور الكينى

الفقي: مصر دولة عصية على التفكك أو السقوط

صفحتنا ع الفيس بوك