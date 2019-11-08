"الحادثة" يمثل مصر بمهرجان الأردن المسرحى

قال الفنان سامح مجاهد، مدير فرقة مسرح الغد التابعة للبيت الفني للمسرح، إن عرض "الحادثة" من إنتاج الفرقة سافر إلى الأردن في ساعة مبكرة من صباح اليوم الجمعة ليمثل مصر ضمن فعاليات مهرجان الأردن المسرحي بدورته الـ26.



يقدم العرض يوم الأربعاء 14 نوفمبر الجاري في تمام السادسة مساء على المسرح الدائري بالمركز الثقافي الملكي بعمّان.



يذكر أن العرض يقدم في قالب كوميدي حول شاب مريض يختطف فتاة فى بيته ظنًا منه أنه يحبها، يحاول الضغط عليها بأساليب مختلفة من التخويف والقهر لإخضاعها لهذا الحب.



"الحادثة" تأليف الكاتب الكبير لينين الرملي، بطولة ميدو عبدالقادر، شيماء عبدالناصر، نيجار، بالاشتراك مع فتحى الجارحى، ديكور محمد فتحي، إضاءة عز حلمي، ملابس أحمد فرج، موسيقى محمود صلاح حامد، مكياج إسلام عباس، تصميم دراما حركية محمد علي بكر، وإخراج عمرو حسان.