"وفد الغربية" يحتفل بالمولد النبوي

تقيم اللجنة العامة لحزب الوفد بمحافظة الغربية، برئاسة عادل بكار، ورعاية السكرتير العام النائب الدكتور محمد خليفة، فى السابعة مساءً، بمقر اللجنة بطنطا، احتفالًا بذكرى المولد النبوى الشريف.



وقال "بكار": العادة جرت أن تحتفل لجنة حزب الوفد بالغربية بتلك الذكرى العطرة كل عام، تتجمع اللجان الفرعية والنوعية فى جو عائلى يسوده الحب والوئام؛ للاحتفال بمولد المصطفى، صلى الله عليه وسلم.



وأوضح أن اللجنة تدعو عددًا من الضيوف الكرام من الشخصيات العامة، والقيادات التنفيذيين بالمحافظة؛ للمشاركة في الاحتفال الذى يليق بعراقة وتاريخ حزب الوفد.



قال النائب محمد خليفة، إن الوفد كان ولا يزال بيت الأمة، يتجمع فيه جميع طوائف الشعب؛ للتعبير عن أفراحهم وأحزانهم.



وأشار إلى أن الذكرى العطرة لمولد الرسول "صلى الله عليه وسلم"، مناسبة طيبة لتجمع الوفديين على مائدة واحدة؛ للاحتفال وتدارس السنة النبوية الشريفة، واقتفاء أثر الرسول.



وتطرق إلى حرص الوفد على التلاحم مع المواطنين والوجود الفعلى للشارع من خلال مكاتب خدمة المواطنين التى تتلقى طلبات وشكاوى المواطنين، وتتواصل تلك اللجان مع المسئولين والتنفيذيين فى مختلف القطاعات؛ لإيجاد الحل الفوري والجذرى، لتلك المشاكل، سواء عامة أو خاصة.