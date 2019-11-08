حملة لتنفيذ الأحكام على الهاربين بالغربية

وتم تحرير المحاضر اللازمة، واتخاذ الإجراءات القانونية، وإخطار النيابة التي طلبت تحريات المباحث حول تلك المتهمين.

شنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية حملة موسعة لتنفيذ الأحكام القضائية على الهاربين والخارجين على القانون بالمراكز والمدن على مستوى المحافظة.تلقى اللواء محمود حمزة، مدير أمن الغربية، إخطارًا من اللواء السعيد شكري، مدير المباحث الجنائية، يفيد بتشكيل حملة لتنفيذ الأحكام القضائية على الهاربين من تنفيذ أحكام جنائية وجزئية، والتي أسفرت عن ضبط الأجهزة 1207 متهمين هاربين من أحكام جزئية، و149 متهمًا هاربًا من حكم مستأنف، و2839 هاربًا من حكم غرامات، 14 هاربًا من حكم مخالفات وضبط 7 متهمين محكوم عليهم في جناية.