إجراء 14 قسطرة مجانية لعلاج عيوب القلب الخلقية لدى الأطفال بسوهاج

أشاد محافظ سوهاج بجهود أندية "روتاري" لخدمة المجتمع المصري، مؤكدًا على أهمية دور مؤسسات المجتمع المدني في مشاركة الحكومة لتحقيق التنمية، وتلبية احتياجات المواطنين فى مختلف القطاعات.



جاء ذلك خلال استقبال المحافظ لوفد أندية "روتاري" بمكتبه، وعلى رأسه الدكتورة أمل السيسي أستاذ قلب الأطفال بجامعة القاهرة، وبحضور الأستاذ أيمن حسني رئيس نادي روتاري سوهاج، والأستاذ علي مبارك، وأعضاء النادي بسوهاج.



وأوضح الدكتور محمد التوني المتحدث الرسمي لمحافظة سوهاج أن اللقاء تناول آليات تنفيذ مشروع "Heart to Heart" "من القلب للقلب"، والمعني بعلاج عيوب القلب الخلقية لدى الأطفال غير القادرين، لافتًا إلى أن القافلة الطبية بدأت أعمالها أمس بإحدى المراكز الطبية الخاصة بسوهاج، وتستمر حتى اليوم، برعاية نادي روتاري سوهاج.



وأضاف "التوني" أن القافلة الطبية أجرت القسطرة القلبية لـ 14 طفل وطفلة، من سن عام إلى 12 عاما، يعانون من عيوب خلقية بالقلب، وذلك عن طريق القسطرة التداخلية دون جراحة قلب مفتوح، بالتعاون بين 10 أندية روتارية محلية، من بينها أندية روتاري التحرير، وروتاري سوهاج، وروتاري سقارة، وروتاري هليوبليس، وروتاري المقطم، بالإضافة إلى 5 أندية روتارية عالمية من النمسا، وكندا، وبريطانيا، بتكلفة مالية قدرها مليون جنيه.



وكشف المتحدث الرسمي عن عقد الفريق الطبي لمستشفى أبو الريش الياباني، ورش عمل لتدريب وثقل مهارات 120 طبيب وممرض وفني قسطرة، لافتًا إلى أن الدكتورة "أمل السيسي" هي من يقوم بإجراء عمليات القسطرة بمشاركة فريق طبي من جامعة سوهاج.



وفي نهاية الاجتماع، قدمت الدكتورة أمل السيسي درع نادي روتاري التذكاري لمحافظ سوهاج، تقديرًا لجهوده في خدمة مشروع "من القلب للقلب".