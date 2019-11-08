الجمعة 08 نوفمبر 2019 الموافق 11 ربيع الأول 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
adsads

محافظات

إجراء 14 قسطرة مجانية لعلاج عيوب القلب الخلقية لدى الأطفال بسوهاج

الجمعة 08/نوفمبر/2019 - 04:34 م
جريدة الدستور
محمود عبد العال
طباعة
أشاد محافظ سوهاج بجهود أندية "روتاري" لخدمة المجتمع المصري، مؤكدًا على أهمية دور مؤسسات المجتمع المدني في مشاركة الحكومة لتحقيق التنمية، وتلبية احتياجات المواطنين فى مختلف القطاعات.

جاء ذلك خلال استقبال المحافظ لوفد أندية "روتاري" بمكتبه، وعلى رأسه الدكتورة أمل السيسي أستاذ قلب الأطفال بجامعة القاهرة، وبحضور الأستاذ أيمن حسني رئيس نادي روتاري سوهاج، والأستاذ علي مبارك، وأعضاء النادي بسوهاج.

وأوضح الدكتور محمد التوني المتحدث الرسمي لمحافظة سوهاج أن اللقاء تناول آليات تنفيذ مشروع "Heart to Heart" "من القلب للقلب"، والمعني بعلاج عيوب القلب الخلقية لدى الأطفال غير القادرين، لافتًا إلى أن القافلة الطبية بدأت أعمالها أمس بإحدى المراكز الطبية الخاصة بسوهاج، وتستمر حتى اليوم، برعاية نادي روتاري سوهاج.

وأضاف "التوني" أن القافلة الطبية أجرت القسطرة القلبية لـ 14 طفل وطفلة، من سن عام إلى 12 عاما، يعانون من عيوب خلقية بالقلب، وذلك عن طريق القسطرة التداخلية دون جراحة قلب مفتوح، بالتعاون بين 10 أندية روتارية محلية، من بينها أندية روتاري التحرير، وروتاري سوهاج، وروتاري سقارة، وروتاري هليوبليس، وروتاري المقطم، بالإضافة إلى 5 أندية روتارية عالمية من النمسا، وكندا، وبريطانيا، بتكلفة مالية قدرها مليون جنيه.

وكشف المتحدث الرسمي عن عقد الفريق الطبي لمستشفى أبو الريش الياباني، ورش عمل لتدريب وثقل مهارات 120 طبيب وممرض وفني قسطرة، لافتًا إلى أن الدكتورة "أمل السيسي" هي من يقوم بإجراء عمليات القسطرة بمشاركة فريق طبي من جامعة سوهاج.

وفي نهاية الاجتماع، قدمت الدكتورة أمل السيسي درع نادي روتاري التذكاري لمحافظ سوهاج، تقديرًا لجهوده في خدمة مشروع "من القلب للقلب".
ads

موضوعات متعلقة

منذ يوم

النيابة تكشف عن مفاجأة فى وفاة هيثم أحمد زكى

منذ حوالي 4 ساعات

"عثروا على جثته بعد وفاته بـ20 ساعة".. تفاصيل ساعات هيثم زكى الأخيرة

منذ يوم

آخر مكالمة لهيثم أحمد زكي قبل رحيله.. فيديو

منذ حوالي 5 ساعات

والد أنغام: "أعلم أن ابنتى تستعجل دفنى"

الصور

image description

علي الحجار وريهام عبد الحكيم يتألقون في لليله السابعه بمهرجان الموسيقي

image description

تدريب المنتخب الاوليمبي

image description

صور جنازة هيثم أحمد زكى

image description

نجوم الفن يودعون هيثم أحمد زكى (صور)

image description

صور حفل أنغام فى دار الأوبرا

الأكثر قراءة

انتشال جثة فتاة من نيل الجيزة.. ومصادر: ترتدى نفس ملابس «شهد»

سر غياب رغدة عن جنازة هيثم أحمد زكي

"عثروا على جثته بعد وفاته بـ20 ساعة".. تفاصيل ساعات هيثم زكى الأخيرة

"خد كل حاجة".. سرقة فيلا والدة هالة صدقي للمرة الثامنة (فيديو)

أيام زمان

"أصدقاء" هيثم أحمد زكي: البشر لا يقتنعون بعذابك إلا حين تموت

«كباريهات» شارع الهرم.. حكايات عن الأيام المجهولة في حياة عمرو دياب

أشهر 3 أغنيات كتبها الشعراء في السجون.. «صواريخ نجم وفؤاد حداد»

المُبتلى.. كيف واجه هيثم أحمد زكي عُقدتي الوحدة و"ابن الفنان"؟

نجم الساعة

لهذا السبب غاب محمد رمضان عن جنازة هيثم أحمد زكى

الصحة

غذاء للحيوانات يعالج مرض السمنة.. تعرف عليه

"الأسبرين" يحمي الشعر من التساقط ويعالج حب الشباب

تخلص من الصداع بدون مسكنات بهذه الطريقة

علاج منزلي يخلصك من أعراض الجيوب الأنفية خلال 3 دقائق

الرئيس نيوز

المتحدث العسكرى : نواجه الشائعات بنشر الحقائق والمواطن أصبح أكثر وعيا

السيسى يوجه بإنجاز مشروعات الطرق بمصر الجديدة وفق أعلى جودة

السيسى يتفقد الأعمال الإنشائية بمجموعة مشروعات الطرق والكباري بمصر الجديدة

حبس 3 موظفين بقصر العيني 15 يوما في واقعة إلقاء الزيت

منوعات

ارتفاع فرص انقراض البشرية قريبًا

"كاف" يصدر بيانًا حول أسباب فسخ تعاقده مع "لاجاردير"

4 فواكه تسبب الإسهال لا تكثري منها

علماء يكتشفون طريقة تمنع تكرار النوبات القلبية

كشكول

بالأسماء.. حركة تغييرات في قيادات الإدارات التعليمية بالقليوبية

الأعلى للجامعات: تنسيق إلكترونى للجامعات الخاصة بداية من العام المقبل

ختام الدورة العالمية الـ13 للغسيل الكلوي في جامعة المنصورة

رئيس جامعة سوهاج يتابع إنشاء مركز الدراسات البحرية

إسلام سياسي

باحث يكشف ٧ أدلة على عمالة الإخوان للغرب

بعد انهيار داعش.. أين ذهبت أثار سوريا والعراق؟

الصدام حول الجماعة الإسلامية يتجدد بين محيي عيسى وعبدالماجد.. والأخير"عيسى مبالغ"

دنماركي الجنسية.. من هو الإرهابي المتورط في تفجير الطائرة الروسية بسيناء؟

مقالات الرأي
صفاء النجار
الاحتباس الحرارى.. خطر يهدد الأمن القومى
د. محمد عفيفي
الزمالك.. متغيرات المكان وتحولات التاريخ «2-2»
مدحت بشاى
«ساطع» وسيرته التى ستبقى ساطعة
جمال طه
الحراك العراقى وهزيمة قاسم سليمانى
المزيد

الثقافة

غدًا.. عرض "سر السلام" بنادى السينما المستقلة بالهناجر

لوحات فنانى إفريقيا بملتقى الأقصر الدولى بالهناجر

غدًا.. الاحتفال بالذكرى الـ150 لافتتاح قناة السويس بصالون "ذاكرة الوطن"

"الحادثة" يمثل مصر بمهرجان الأردن المسرحى

صفحتنا ع الفيس بوك