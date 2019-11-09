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الأبراج اليوم

كيف يحكم مواليد كل برج من الأبراج الفلكية على الآخرين؟

السبت 09/نوفمبر/2019 - 04:20 ص
جريدة الدستور
سلمى بدر
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تختلف وجهات نظر البشر وطريقة حكمهم على المواقف والأشخاص، وكذلك الحكم على أنفسهم وطريقة معالجة المشاكل، فهناك من يحكم على نفسه بقسوة مفرطة، بينما يحكم الىخرين برقة القلب والحنية، تتحدث اليوم لـ"الدستور" خبيرة الأبراج وعالمة الفلك منى أحمد عن كيفية حكم مواليد كل برج على الآخرين.

برج الحمل:
بحكم طبيعة ومزاج مواليد برج الحمل المتقلب، يحكمون على طريقة تقبل الآخرين للحياة ومدى تشائمهم وتفائلهم، ولا يحكموا على الشخص من خلال تفكيره ومنطقه في الحياة، ولا يعترفوا بتأثير مشاكل الحياة على صحة الآخرين وميولهم، ودائما ما ينتقدون نظر بعض الأشخاص للجانب المظلم من الحياة.

برج الثور:
لا يهتم مواليد برج الثور بالحكم على الآخرين، ويلتفتوا فقط لحياتهم وتحدياتهم، لا يعترفوا بالفشل والإخفاق، ويتعلموا من أخطائهم ولا يستسلموا بسهولة ويوصلوا الطريق للنهاية، والحكم على الناس آخر ما يفكرون به.

برج الجوزاء:
يحب مواليد برج الجوزاء الجلوس في المنزل، ولا يكترثوا لمعرفة ما يدور في العالم من حولهم، لكن يجب عليهم الخروج للعالم ليعرفوا الجيد والسيء، ويدركوا كيف يفرقوا بين الناس.

برج السرطان:
هناك مقياس واحد لحكم مواليد برج السرطان على الآخرين وهو مدى فهمهم لما يقصدوه، فإذا ظهر من الشخص عدم فهم مشاعرهم والإدارك لمشكلتهم الحقيقية، سيقرروا عدم التحدث إليه ثانية، لذلك فالموقف هو الدافع لحكمهم.

برج الأسد:
يحاول مواليد برج الأسد عدم الحكم على الآخرين، لكن عندما يتصف الشخص بالطمع فسيكون البعد قرارهم، فهم يحكموا من الموقف الأول ويفضلوا الفراق، وبخاصة مع الأشخاص الذين يرتبطوا بشراكة مالية معهم.

برج العذراء:
يهتم مواليد برج العذراء بتفحص الآخرين وتحليل مواقفهم، وبالأخص فيما يتعلق بمسألة النظافة وحرص من يعيشوا معهم على نظافتهم الشخصية ونظافة المنزل، وعندما يبدر من أي شخص عدم الاهتمام بالنظافة أو الفوضى، يبتعدون عنه فورا دون رجعة.

برج الميزان:
الطيبة واللطف هما مقياس حكم مواليد برج الميزان على الناس، تؤثر فيهم طريقة تعامل المحيطين بهم مع الآخرين، حتى مع الغرباء يكون الحكم مطلق بالسلب، إذا تصرف شخص ما بطريقة غير لائقة في المواصلات العامة، أو أهمل في رعايته لحيوانه الأليف.

برج العقرب:
لا يحكم مواليد برج العقرب على الآخرين بعدل، يكرهوا الغش والخيانة ولا يتحملوا الشخص الذي يتصف بهم، أكثر ما يكرهوه هو الكذب والخداع، ولا يضعوا ثقتهم في هؤلاء الأشخاص أبدًا.

برج القوس:
الغموض والارتباك عنوان حكم مواليد برج القوس على الناس، لا يقولوا الحقيقة عند طلب رايهم، ويمنعهم عدم الصبر من مواصلة التعامل مع بعض الأشخاص، ويقوموا بذلك بدافع الحفاظ على مشاعر الناس.

برج الجدي:
العمل هو المعيار الوحيد لحكم مواليد برج الجدي على الناس، كيف يكسب هؤلاء أموالهم وما هي وظيفتهم ومكانتهم في المجتمع، ويعتبر الإنفاق من قبل الآخرين وطريقة التمتع بالرفاهية ومتع الحياة، من أهم أساسيات الحكم على الناس من خلالهم.

برج الدلو:
يحكم مواليد برج الدلو على الآخرين من وجهة نظر محدودة وأفق ضيق، وعندما يرفض أحد طريقتهم لا يقبلوا التغييرات الطارئة عليهم، أو لا يفهموا وجهة نظر الآخر، وينقلبوا عليه ويتهموه بما ليس فيه.

برج الحوت:
يحكم مواليد برج الحوت على الآخرين من منطلق حبهم للذات والتفكير بها، وأن من لا يساعد الىخرين لا يستحق العيش، لا يستهويهم الحكم على الآخرين أو مراقبة تصرفاتهم وأفعالهم، وعندما يتقاعس شخص عن مساعدة الآخرين، أو يتجاهل احتياجهم لهم سيحكموا عليه بالسلب.
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