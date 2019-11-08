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محافظات

احتفالات الطريقة الرفاعية بالمولد النبوى بكوم حمادة (فيديو)

الجمعة 08/نوفمبر/2019 - 04:21 م
جريدة الدستور
معوض هويدى
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نظمت الطريقة الرفاعية بمدينة كوم حمادة في البحيرة، اليوم الجمعة، موكبًا جاب جميع أنحاء المدينة، وانتشرت حلقات الذكر والإنشاد الديني التي شارك فيها الآلاف من أهالي المدينة احتفالًا بالمولد النبوي الشريف، كما وزع الأهالي أطباق الحلوى والمشروبات على المارة بشوارع المدينة، حيث انطلق الموكب من منطقة بير فحلو بوسط مدينة كوم حمادة وسط فرحة كبيرة، بينما رفع أعضاء الطريقة الرفاعية "خلفاء الشيخ إبراهيم عبادة" راية الطريقة خلال الموكب الذي مر بعدد كبير من شوارع المدينة، قبل أن يتوقف بالميدان الرئيسي، لتبدأ حلقات الذكر والإنشاد، وتوزيع الحلوى على المارة والمشاركين في الاحتفال، كما انتشرت المراجيح وألعاب الأطفال، وبائعو الحلوى بكثرة هذا العام.

وانطلقت احتفالات الطرق الصوفية بالمولد النبوي الشريف اليوم الجمعة في جميع مراكز المحافظة، حيث تأتي في مقدمة الطرق التي ستحتفل بالمولد النبوي الشريف، هي الطريقة "الحامدية الشاذلية والعزمية والرفاعية والبرهامية والدسوقية والأحمدية والإدريسية والقادرية"، حيث تنظم هذه الطرق احتفالاتها حسب ما اعتادت عليه كل عام.

وفي مدينة دمنهور بدأ الاحتفال بالزيارات العائلية والأكلات الشهيرة كـ"دكر البط والمبروم" وتقديم الحلوى للأقارب والعرائس والفرسان للاطفال من البنات والأبناء، والذهاب للمساجد للاحتفال والاستمتاع لسيرة النبي صلى الله عليه وسلم، دون أي مظاهر أخرى في الشوارع.
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